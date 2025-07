Mulher que aparece sendo algemada nos EUA não é filha de Barroso

Do UOL, no Rio

Não é verdade que um vídeo que circula nas redes sociais mostre a filha do ministro do STF Luís Roberto Barroso sendo algemada e deportada dos Estados Unidos.

A gravação mostra outra mulher sendo presa após se envolver em um pequeno acidente de carro em Nova York.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Um vídeo que mostra uma mulher sendo algemada próximo a um carro é compartilhado com a seguinte legenda: "Filha do Barroso sendo deportada dos Estados Unidos".

Por que é falso

A mulher no vídeo não estava sendo deportada nem é a filha de Barroso. Um dos posts enganosos leva a marca d'água da emissora americana ABC News. Em uma busca reversa por um frame do vídeo foi possível localizar o vídeo publicado pelo canal no TikTok com uma legenda em inglês que indica que a mulher foi presa e algemada por ter batido de forma leve no carro de um detetive que trabalha para o Procurador-Geral de Nova York. O vídeo foi publicado nas redes da emissora no dia 14 de junho. Confira abaixo em inglês:

@abcnews A woman was led out of her vehicle and handcuffed in Manhattan, after she clipped the car of a detective working for the New York State Attorney General.#abcnews #news ? original sound - ABC News

Diversas mentiras citam filha de Barroso. Depois que o Departamento de Estados dos EUA anunciou a revogação de visto de oito ministros do STF, incluindo o presidente da corte, passaram a circular diversos posts desinformativos com a narrativa de que a filha de Barroso foi deportada. De acordo com o STF, Luna van Brussel Barroso mora no Brasil e não foi deportada.

As famílias dos ministros também seriam afetadas pela medida, segundo a colunista do UOL Letícia Casado. O Departamento de Estado dos EUA, no entanto, não informou a lista completa dos alvos da sanção, como apurou a colunista Mariana Sanches.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 25 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Boatos.org.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news