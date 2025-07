Vale tem queda de 24% no lucro líquido no 2º tri

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Vale informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido caiu 24%, para US$2,12 bilhões, no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, quando houve resultados não recorrentes que elevaram os resultados da mineradora.

Com isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou US$3,39 bilhões entre abril e junho deste ano, queda de 15% ante o mesmo período de 2024.

No minério de ferro, o custo caixa C1 (excluindo compras de terceiros), que se refere ao custo de produção da mina ao porto de embarque, caiu 11%, para US$22,2 por tonelada no segundo trimestre ante o mesmo período de 2024, marcando o quarto trimestre consecutivo de queda na comparação anual.

Já o custo all-in de finos e pelotas, referente ao custo de entrega do produto na China, teve queda de 10%, para US$55,3 por tonelada, na mesma comparação.

A receita líquida de vendas no segundo trimestre, por sua vez, caiu 11% ante um ano antes, para US$8,80 bilhões.

A dívida líquida expandida da mineradora subiu 19% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para US$17,45 bilhões.