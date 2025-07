Vale: lucro líquido do 2º trimestre é de US$ 2,117 bilhões

A Vale apresentou lucro líquido (proforma) de US$ 2,117 bilhões no segundo trimestre deste ano, avanço de 6% ante igual período de 2024. Na comparação trimestral, a mineradora avançou 44% nesse indicador. O lucro líquido atribuível também ficou em US$ 2,117 bilhões, mas com recuo de 24% na comparação anual e avanço de 52% ante o trimestre imediatamente anterior.

"Entregamos mais um trimestre sólido, refletindo nosso foco na excelência operacional e na disciplina de execução, seguindo no caminho certo para cumprir nossos guidances de 2025", afirmou o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, no release que acompanha os resultados.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 3,386 bilhões, com queda de 15% ante igual período de 2024 e alta de 9% na comparação trimestral. O Ebitda proforma foi de US$ 3,424, queda anual de 14% e alta trimestral de 7%.

O CEO ressaltou ainda que, conforme a empresa avança na estratégia de fortalecimento do "portfólio flexível de produtos", entrega redução de custos. "Ao mesmo tempo em que construímos uma maior resiliência, que nos ajudará a navegar bem em qualquer cenário de mercado", acrescentou.

A receita líquida de vendas no segundo trimestre de 2025 somou US$ 8,804 bilhões, queda de 11% ante igual período de 2024 e 8% a mais na comparação trimestral.