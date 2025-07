SC diz que milionários no Universidade Gratuita são 'erros de digitação'

A Secretaria de Educação de Santa Catarina disse que foram identificadas "falhas na digitação" dos documentos dos alunos com supostos patrimônios milionários que foram beneficiados pelo programa Universidade Gratuita.

O que aconteceu

Governo diz que alunos erraram no posicionamento das vírgulas e se colocaram como milionários. A informação foi divulgada hoje pelo governo estadual, que apura as irregularidades no programa educacional catarinense. Agora, a pasta prepara um relatório paralelo ao do TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina), que apontou as supostas fraudes.

O posicionamento da gestão estadual acontece após TCE-SC apontar mais de 1.200 alunos milionários no programa Universidade Gratuita. Segundo relatório obtido pela reportagem, 19 beneficiários teriam patrimônio superior a R$ 200 milhões.

Governo catarinense diz que foi aos endereços de 18 alunos considerados milionários e constatou incongruências. "Nenhum dos 18 estudantes são portadores daqueles valores apontados. Foram identificadas falhas na digitalização dos dados patrimoniais enviados pelos próprios alunos", alegou a secretaria, em nota.

O UOL questiona se todas as 1.260 matrículas com possíveis fraudes patrimoniais de valor milionário se tratam de erros de digitação. Havendo manifestação, este texto será atualizado.

O TCE-SC diz que as inconsistências "demonstram graves falhas no controle por parte dos envolvidos na execução do programa". Ao UOL, o órgão relata que o apontado pela secretaria corrobora com o trabalho do tribunal e que mesmo que não se confirmem as suspeitas, falta controle no processo de admissão para o programa — que permitiu a entrada de pessoas que apresentaram documentos com erros. Ao todo mais de 16 mil matrículas foram consideradas suspeitas pelo tribunal.

Quando o aluno informa que tem patrimônio de R$ 800 milhões, R$ 200 milhões e recebe a bolsa, isso claramente mostra que não há um controle que deveria ser minimamente feito pela secretaria. Esse aluno, ainda que tenha sido erro de digitação, poderia ter sido chamado para explicar e ele poderia ter corrigido e recebido a bolsa com as informações corretas.

Sidney Antônio Tavares Júnior, diretor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Os processos sobre o assunto seguem seu trâmite no TCE/SC, sob sigilo, e, ao final, será buscada a responsabilização por eventuais irregularidades comprovadas, tanto de pessoas que possam ter burlado as regras intencionalmente para acessar a política pública, quanto de agentes públicos ou integrantes de instituições de ensino que não tenham cumprido com a obrigação legal de controle dos dados e informações. O Tribunal também ressalta que repudia o vazamento de dados pessoais sensíveis e não compactua com a desinformação e com a manipulação de informações.

Tribunal de Contas de Santa Catarina, em nota

Atualmente, está sendo realizada a continuidade no trabalho analisando inconsistências consideradas menores. Não há nenhum indício de pessoas milionárias neste grupo. No entanto, todos os estudantes foram notificados e têm o prazo de cinco dias para apresentação das justificativas. Caso não justifiquem ou alguma irregularidade seja constatada, um inquérito policial será aberto e o benefício suspenso até a conclusão da investigação.

Secretaria de Educação de Santa Catarina, em nota

Alunos milionários teriam se beneficiado pelo programa, segundo TCE

Uma análise do TCE-SC identificou 1.260 alunos com patrimônio milionário entre os beneficiados de bolsas de estudo. Após concluir o relatório, o tribunal enviou as informações para o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina e para a SED.

Entre as suspeitas de fraude estariam 19 alunos que integram famílias com bens que ultrapassam os R$ 200 milhões. A família mais rica da lista dos beneficiados teria patrimônio de R$ 855 milhões, segundo o TCE-SC. Para comparação, em 2024 o governo catarinense destinou para o programa Universidade Gratuita 471,4 milhões — menos da metade do valor dos bens da família do aluno investigado.

Para a pasta, o suposto patrimônio não passou de um erro no preenchimento dos documentos para admissão no programa. Do total, 15.281 alunos teriam omitido bens de suas famílias para conseguirem aprovação do programa educacional. Outros 4.430 alunos declararam renda incompatível do que realmente têm.

Elegibilidade para bolsas se baseia em Índice de Carência. As bolsas do programa Universidade Gratuita e do Fumdesc (Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense), em que foram constatadas irregularidades, são direcionadas a pessoas em vulnerabilidade econômica ou que não conseguem bancar os cursos com a própria renda. O Fumdesc gerencia parte da verba destinada às bolsas e direciona para a permanência de estudantes no ensino superior.

Para a apuração do TCE, o órgão utilizou dados de inscrições imobiliárias, informe de rendimentos, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e até do Detran. O caso também é apurado em inquérito da Polícia Civil de Santa Catarina.

O UOL tenta contato com o Ministério Público de Santa Catarina. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Secretaria de Educação pediu "rigor" ao TCE

Inicialmente, a secretaria relatou que havia pedido detalhes com "profundidade e rigor técnico" para os indícios de fraude. De acordo com a gestão, caso constatadas as irregularidades, os benefícios seriam suspensos e o ressarcimento solicitado.

Governo ainda declarou que implementou melhorias no sistema. Para o segundo semestre de 2025, a publicação dos editais de seleção foi antecipada, assim como renovações e concessões. Um disque denúncia também foi criado para receber denúncias de irregularidades.

Como funciona o programa Universidade Gratuita

Sancionada em 2023, a Lei do Universidade Gratuita foi promessa de campanha do governador Jorginho Mello (PL). Originalmente, o projeto visa promover inclusão social no ensino superior catarinense. Ao todo, 59 instituições catarinenses de ensino participam do programa.

Elegibilidade para bolsas se baseia em Índice de Carência. Entre os critérios, estão renda per capita, patrimônio familiar, desemprego e dificuldades como despesas com tratamentos de doenças crônicas, gastos com moradia e realização da primeira graduação.

Política pública não pode se resumir a distribuir vagas, diz economista. Claudia Costin, especialista em educação e professora da FGV diz que o acesso ao ensino superior deve ser ampliado, mas programa tem que ser cauteloso.