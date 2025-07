Unilever fatura menos que o esperado, mas vendas subjacentes agradam

A Unilever registrou faturamento de 15,4 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, com queda de 4,6% em relação a um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas, de 15,52 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria multinacional anglo-holandesa.

Já as vendas subjacentes avançaram 3,8% na mesma comparação, superando levemente o ganho de 3,6% previsto por analistas.

