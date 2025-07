Trump expressa 'descontentamento' por reconhecimento internacional de Estado palestino

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "expressou seu descontentamento e discordância com os líderes de França, Reino Unido e Canadá" sobre o reconhecimento de um Estado palestino, disse nesta quinta-feira (31) sua porta-voz, Karoline Leavitt.

O líder republicano endureceu sua posição sobre o tema. Embora já tivesse criticado firmemente a decisão do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, de reconhecer um Estado palestino, Trump não se mostrou tão rancoroso diante dos anúncios do presidente francês, Emmanuel Macron, e do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Segundo Trump, a decisão de Macron de reconhecer o Estado da Palestina vai ter pouco "peso" e "não mudará nada". Sobre o Reino Unido, que pretende reconhecer um Estado palestino em setembro, se Israel não assumir uma série de compromissos, Trump limitou-se a dizer que seu governo "não estava desse lado".

Karoline disse que Trump acredita que o reconhecimento equivale a "recompensar o Hamas no momento em que ele é o verdadeiro obstáculo para um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns" na Faixa de Gaza.

