Trump exige que indústria farmacêutica baixe os preços sob pena de represálias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta quinta-feira (31) às grandes companhias farmacêuticas que, se não reduzirem os preços, sofrerão represálias, anunciou a Casa Branca.

Em cartas enviadas a 17 grandes empresas farmacêuticas, publicadas em sua plataforma Truth Social, Trump adverte: "Caso se recusem a agir, utilizaremos todas as ferramentas do nosso arsenal para proteger as famílias americanas das contínuas práticas abusivas de preços dos medicamentos".

