Trump diz que prorrogou acordo comercial com o México por 90 dias

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que concordou com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em estender um acordo comercial existente com o México por 90 dias e continuar conversas durante esse período com o objetivo de assinar um novo acordo.

"O México continuará pagando uma tarifa de 25% sobre fentanil, 25% sobre carros e 50% sobre aço, alumínio e cobre. Além disso, o México concordou em encerrar imediatamente suas barreiras comerciais não tarifárias, que eram muitas", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

(Reportagem de Katharine Jackson)