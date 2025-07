Trump diz que EUA fazem poucos negócios com Índia e quase nenhum com Rússia

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país fez muito poucos negócios com a Índia, enquanto a Rússia e os EUA quase não fazem negócios juntos.

"Não me importa o que a Índia faça com a Rússia", disse Trump em uma publicação no Truth Social nesta quinta-feira, acrescentando que "eles podem derrubar suas economias mortas juntos, pelo que me importa".

Em uma publicação anterior do Truth Social na quarta-feira, Trump afirmou sobre o comércio da Índia com a Rússia ao anunciar que os EUA imporiam uma tarifa de 25% sobre produtos indianos a partir de sexta-feira.

Em resposta à publicação anterior do Truth Social, o governo indiano disse que estava estudando as implicações dos anúncios de Trump e continuava dedicado a garantir um acordo comercial justo.

Trump disse ainda que a Índia sempre comprou a grande maioria de seus equipamentos militares e energia da Rússia, o que "não era bom".

(Reportagem de Chandni Shah em Bengaluru)