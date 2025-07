Trump diz que é "repugnante" o que Rússia está fazendo com Ucrânia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente nesta quinta-feira o comportamento "repugnante" da Rússia contra a Ucrânia e disse que planeja impor sanções a Moscou se não for possível chegar a um acordo.

Trump, falando aos repórteres no Salão Oval, disse que não tinha certeza se as sanções deteriam a Rússia. Ele deu ao presidente russo, Vladimir Putin, até 8 de agosto para fazer um acordo ou então ele responderá com pressão econômica.

(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)