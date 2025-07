Trump começará a construir salão de festas de US$200 mi da Casa Branca em setembro

Por Jeff Mason e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Depois de pavimentar o Jardim das Rosas e colocar folhas de ouro no Salão Oval, o presidente Donald Trump embarcará em sua mais dramática adição à Casa Branca até o momento: um novo salão de festas de US$200 milhões a ser construído ao lado da ala leste da mansão.

Trump, um ex-desenvolvedor imobiliário com uma queda por decoração, há muito tempo reclama que a Casa Branca não tem um salão de festas de grande porte para entretenimento.

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira planos para iniciar em setembro o projeto, que pode ser o mais extenso desde que Harry Truman concluiu uma reforma completa em 1952. A Casa Branca foi originalmente concluída em 1800 e parcialmente reconstruída após ser queimada pelos britânicos durante a Guerra de 1812.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que as obras nas instalações de 8.360 metros quadrados serão concluídas "muito antes" do término do mandato de quatro anos de Trump, em janeiro de 2029.

O custo de US$200 milhões do salão, que terá capacidade para 650 pessoas, será doado por Trump e outros doadores, disse ela.

Os presidentes já usaram a intimista Sala de Jantar de Estado para eventos, bem como a maior Sala Leste para listas VIP maiores e, às vezes, uma tenda é construída temporariamente no Jardim Sul para sediar grandes jantares.

"Quando chove, é um desastre", disse Trump sobre as tendas quando perguntado sobre o novo salão nesta quinta-feira.

A casa de Trump em seu clube Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, tem um grande salão de festas e outro menor, ambos com lustres brilhantes e paredes brancas decoradas com detalhes dourados.

O presidente republicano está determinado a colocar sua marca na mansão executiva. Ele instalou decorações com detalhes dourados no Salão Oval e ergueu mastros gigantes nos gramados norte e sul.

O Jardim das Rodas é atualmente um canteiro de obras com a grama arrancada e substituída por um pátio de concreto do tipo que Trump desfruta em Mar-a-Lago.

Trump ofereceu pela primeira vez a construção de um salão de festas de US$100 milhões na Casa Branca em 2010, uma oferta ao então presidente Barack Obama que ficou sem resposta.

A Ala Leste da Casa Branca será "modernizada" como parte do projeto. Os escritórios de lá, incluindo o usado pela primeira-dama, Melania Trump, serão temporariamente realocados, disse Leavitt.

Como que para tranquilizar os tradicionalistas, a Casa Branca disse que o tema e o patrimônio arquitetônico serão "quase idênticos" ao restante da edificação.

A Casa Branca disse que Trump se reuniu nas últimas semanas com membros da equipe da Casa Branca, do Serviço Nacional de Parques, do Escritório Militar da Casa Branca e do Serviço Secreto dos EUA para discutir as características e o planejamento do projeto.

"Será um grande projeto de legado", disse Trump nesta quinta-feira.