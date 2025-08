Trump atinge dezenas de países com tarifas elevadas, incluindo 35% para produtos canadenses

Por David Lawder e Trevor Hunnicutt e Aida Pelaez-Fernandez

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs a dezenas de parceiros comerciais tarifas elevadas antes do prazo final para acordos comerciais na sexta-feira, incluindo uma tarifa de 35% sobre muitos produtos do Canadá, 50% para o Brasil, 25% para a Índia, 20% para Taiwan e 39% para a Suíça.

Trump divulgou um decreto listando taxas de importação mais altas, de 10% a 41%, a partir de sete dias, para 69 parceiros comerciais, à medida que se aproximava o prazo final de meia-noite. Alguns deles haviam fechado acordos de redução de tarifas e outros não tiveram oportunidade de negociar com seu governo.

O decreto diz que os produtos de todos os outros países não listados em um anexo estariam sujeitos a uma tarifa de 10% dos EUA.

O decreto de Trump afirma que alguns parceiros comerciais, "apesar de terem se engajado em negociações, ofereceram termos que, a meu ver, não abordam suficientemente os desequilíbrios em nossa relação comercial ou não se alinharam suficientemente com os Estados Unidos em questões econômicas e de segurança nacional".

Trump emitiu um decreto separado para o Canadá que aumenta a taxa sobre os produtos canadenses sujeitos a tarifas relacionadas ao fentanil para 35%, em vez dos 25% anteriores, dizendo que o Canadá "não cooperou" na redução dos fluxos de fentanil para os EUA.

As tarifas mais altas sobre os produtos canadenses contrastam fortemente com a decisão de Trump de conceder ao México um adiamento de 90 dias das tarifas mais altas de 30% sobre muitos produtos para dar mais tempo para negociar um pacto comercial mais amplo.

Uma autoridade dos EUA disse a repórteres que mais acordos comerciais ainda estavam para ser anunciados, uma vez que as tarifas "recíprocas" mais altas de Trump estavam prestes a entrar em vigor.

"Temos alguns acordos", disse a autoridade. "E eu não quero me antecipar ao presidente dos Estados Unidos para anunciar esses acordos."

Com relação às tarifas exorbitantes sobre os produtos do Canadá, o segundo maior parceiro comercial dos EUA depois do México, a autoridade disse que as autoridades canadenses "não demonstraram o mesmo nível de construtividade que vimos do lado mexicano".

A prorrogação para o México evita uma tarifa de 30% sobre a maioria dos produtos mexicanos não automotivos e não metálicos em conformidade com o Acordo de Comércio EUA-México-Canadá (USMCA) e veio após uma ligação na manhã desta quinta-feira entre Trump e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Evitamos o aumento de tarifas anunciado para amanhã", escreveu Sheinbaum em uma publicação na mídia social X, acrescentando que a ligação de Trump foi "muito boa".

Aproximadamente 85% das importações dos EUA provenientes do México estão em conformidade com as regras de origem descritas no USMCA, protegendo-as das tarifas de 25% relacionadas ao fentanil, de acordo com o Ministério da Economia do México.

Trump disse que os EUA continuariam a cobrar uma tarifa de 50% sobre o aço, o alumínio e o cobre mexicanos e uma tarifa de 25% sobre os automóveis mexicanos e sobre os produtos não compatíveis com o USMCA sujeitos a tarifas relacionadas à crise do fentanil nos EUA.

"Além disso, o México concordou em encerrar imediatamente suas barreiras comerciais não tarifárias, que eram muitas", disse Trump em um post no Truth Social, sem fornecer detalhes.

ACORDO COM A COREIA, DISCÓRDIA COM A ÍNDIA

A Coreia do Sul concordou, na quarta-feira, em aceitar uma tarifa de 15% sobre suas exportações para os EUA, incluindo automóveis, abaixo da ameaça de 25%, como parte de um acordo que inclui a promessa de investir US$350 bilhões em projetos norte-americanos a serem escolhidos por Trump.

No entanto, os produtos da Índia pareciam estar sendo direcionados para uma tarifa de 25% depois que as negociações fracassaram em relação ao acesso ao setor agrícola da Índia, atraindo uma ameaça de taxa mais alta de Trump, que também incluiu uma penalidade não especificada para as compras de petróleo russo pela Índia.

Embora as negociações com a Índia estivessem em andamento, Nova Délhi prometeu proteger o setor agrícola do país, que utiliza mão de obra intensiva, provocando indignação do partido de oposição e uma queda na rúpia.

O lançamento de impostos de importação mais altos por Trump na sexta-feira ocorre em meio a mais evidências de que eles começaram a aumentar os preços dos bens de consumo.

Os dados do Departamento de Comércio divulgados nesta quinta-feira mostraram que os preços de móveis e equipamentos domésticos duráveis aumentaram 1,3% em junho, o maior ganho desde março de 2022, depois de um aumento de 0,6% em maio. Os preços de bens recreativos e veículos subiram 0,9%, a maior alta desde fevereiro de 2024, depois de permanecerem inalterados em maio. Os preços de vestuário e calçados aumentaram 0,4%.

PERGUNTAS DIFÍCEIS DOS JUÍZES

Trump atingiu o Brasil na quarta-feira com uma tarifa de 50%, aumentando sua luta com a maior economia da América Latina por causa da acusação de seu aliado e ex-presidente Jair Bolsonaro, mas suavizou o golpe ao excluir setores como aeronaves, energia e suco de laranja de taxas mais pesadas.

A preparação para o prazo tarifário de Trump estava se desenrolando enquanto os juízes de um tribunal federal de apelações questionavam duramente o uso de Trump de uma lei de poderes de emergência para justificar suas tarifas abrangentes de até 50% sobre quase todos os parceiros comerciais.

Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 para declarar uma emergência em relação ao crescente déficit comercial dos EUA e impor suas tarifas "recíprocas" e uma emergência separada para o fentanil.

O Tribunal de Comércio Internacional decidiu em maio que as ações excederam sua autoridade executiva, e as perguntas dos juízes durante os argumentos orais perante a Corte de Apelações dos EUA para o Circuito Federal em Washington indicaram mais ceticismo.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse mais cedo que os Estados Unidos acreditam que têm as bases de um acordo comercial com a China, mas que ele "não está 100% pronto" e ainda precisa da aprovação de Trump.

Os negociadores dos EUA "argumentaram bastante" durante dois dias de negociações comerciais com os chineses em Estocolmo nesta semana, disse Bessent em uma entrevista à CNBC.

A China está enfrentando um prazo até 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro com governo Trump, depois que Pequim e Washington chegaram a acordos preliminares em maio e junho para acabar com a escalada de tarifas e um bloqueio de minerais de terras raras.

(Reportagem adicional de Doina Chiacu e Susan Heavey em Washington e Aftab Ahmed em Nova Délhi)