Trump atenua tarifas, mas aprofunda tensão política com Moraes e Judiciário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou quase 700 produtos brasileiros de fora do tarifaço oficializado ontem. A decisão, porém, aconteceu logo após um gesto que acirra a tensão política com o Brasil: a nova sanção do governo americano ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Anúncios dos EUA ocorreram no intervalo de quase 2 horas. Primeiro, por volta das 13h15, Trump aplicou sanções financeiras a Moraes por meio da Lei Magnitsky. Depois, às 15h07, o governo norte-americano oficializou a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e citou razões políticas para a medida.

Lista de exceção do tarifaço é positiva, mas sanção a Moraes é "violenta", avaliam cientistas políticos. Para especialistas consultados pelo UOL, o Brasil precisa se manter vigilante em relação às ações dos Estados Unidos. "É um sentimento ambíguo. Por um lado, houve uma vitória importante com retirada de produtos das tarifas, mas as sanções contra Moraes são um aviltamento à soberania nacional", afirma Leandro Consentino, professor do Insper.

Aplicação da Magnitsky ocorreu para fazer pressão contra o julgamento de Jair Bolsonaro. A campanha, encabeçada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ocorre desde o início do ano, quando o filho do ex-presidente desembarcou nos EUA. O objetivo é aprovar a anistia aos participantes dos atos golpistas no Congresso, além de pressionar Moraes, que é relator da ação penal contra o ex-presidente no STF.

"Se Brasil permitir interferência, fragiliza para sempre o trabalho do poder Judiciário", diz cientista político. Para o professor da FGV Marco Teixeira, há uma "intenção clara" de interferência dos Estados Unidos no Brasil. "Não tem precedente para isso, sobretudo em um período democrático". Na avaliação dos especialistas, o governo precisa dar uma resposta, assim como se posicionou em relação ao tarifaço.

A Lei Magnitsky prevê três tipos de punição. A restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e o impedimento de fazer transações financeiras em dólar com instituições bancárias que atuem no país. Cartões de crédito emitidos por instituições financeiras dos EUA podem ser cancelados, por exemplo. O ministro não tem bens nem imóveis no país.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é alvo desse tipo de sanção. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, emitiu uma nota dizendo que Moraes foi sancionado por cometer "graves violações de direitos humanos" e abuso de autoridade ao se engajar "em um esforço direcionado para silenciar críticos políticos".

É um país estrangeiro querendo impor o que é nossa Justiça deve fazer. Isso é muito grave, porque somos uma democracia. Não há de se imaginar uma ingerência de outro país.

Leandro Consentino, professor e cientista político do Insper

Tarifaço com exceções

Trump citou razões políticas para aplicar taxas aos produtos brasileiros. No decreto, a Casa Branca classifica o processo contra Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura". O governo dos EUA também mencionou Moraes e as decisões do STF contra as big techs.

O presidente americano excluiu do tarifaço 694 itens brasileiros, como suco de laranja e aeronaves. As isenções previstas no decreto representam 43,4% do total de exportações do Brasil para os EUA, segundo a Amcham. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil afirmou que "embora as exceções atenuam parcialmente os efeitos da tarifa, ainda há um impacto expressivo sobre setores estratégicos da economia".

Eduardo diz que sanção a Moraes foi "contrapartida" para exclusão de produtos brasileiros de tarifaço. "A insistência na repressão política levará a um isolamento crescente, com efeitos duradouros sobre a economia e as relações internacionais do Brasil", afirmou Eduardo em nota.

Lula precisa estar mais presente nas negociações, avaliam cientistas políticos. Com a ausência do presidente, o trabalho de Geraldo Alckmin (PSB) "merece elogios", segundo Consentino, já que o vice e ministro se reuniu com setores da economia e representantes do governo americano. "Lula poderia ter mostrado um engajamento maior com uma negociação direta, não precisava se expor mas seria importante que ele mostrasse uma firmeza maior com uma negociação direta com o presidente dos EUA", afirma.

O governo brasileiro diz preparar um plano de contingência. A equipe econômica estuda um plano para mitigar o impacto e aguarda o aval de Lula. Uma das propostas é criar linhas de crédito para os setores mais afetados.

Como presidente dos Estados Unidos, meu maior dever é proteger a segurança nacional, a política externa e a economia deste país. Políticas, e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Donald Trump, em trecho do decreto que impôs o tarifaço

O governo agiu corretamente ao apagar erros como abrir confronto na reunião dos Brics e mandar recados para Trump, mas é preciso continuar buscando acordos sem ceder na soberania e na interferência política.

Marco Teixeira, professor da FGV

Governo faz reunião e STF defende Moraes

Após os anúncios da Casa Branca, Lula convocou uma reunião de emergência com ministros no Planalto. O chanceler Mauro Vieira foi a Washington e se reuniu com o secretário de Estado, Marco Rubio, durante a tarde de ontem. A reunião ocorreu após as sanções a Moraes, mas antes da divulgação do decreto do tarifaço.

O presidente disse que não aceita interferências externas e se solidarizou com Moraes. Em nota oficial, Lula declarou que o ministro do STF foi "alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria", em referência à família Bolsonaro. "O governo brasileiro considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras", disse sobre o tarifaço.

Antes dos anúncios, o jornal americano The New York Times publicou uma entrevista com Lula. Tenha certeza de que estamos tratando isso [tarifas dos EUA] com a maior seriedade. Mas seriedade não requer subserviência", disse. Ele acrescentou que a medida não causa medo, mas preocupa.

Em nota oficial, o STF disse que "não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição". "O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país", declarou. Já Moraes não se manifestou.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o Brasil é um país soberano. "Não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer Poder constituído da República".

Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro comemorou as medidas. Para o deputado, as tarifas anunciadas por Trump foram uma resposta legítima. Ele também admitiu que trabalhou diretamente para que Moraes fosse alvo da Lei Magnitsky e disse esperar que as autoridades brasileiras "pensem bem nos seus próximos passos".

A previsão para os próximos dias não é de tempos melhores para relação Brasil-EUA. "Eduardo vai continuar tentando uma política de terra arrasada, jogar a opinião pública contra o governo e tentar interferir no Judiciário pelo seu pai", afirma Teixeira.