Trump assina tarifaço e impõe sanções a Moraes; Lula avalia ir à Justiça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem o decreto que impõe taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil ao país. As taxas entrarão em vigor em sete dias e não serão aplicadas a quase 700 produtos, como alimentos, minérios e produtos de energia e aviação civil, entre outros. O início do tarifaço estava programado para 1º de agosto, mas o comunicado anunciando a assinatura do decreto explica que ele passará a valer para produtos que entrarem no país ou saírem de um armazém para o consumo a partir de sete dias de ontem.

* Motivação do tarifaço é mais política que econômica. De acordo com o comunicado da Casa Branca, o Brasil representa um risco para os EUA: "O presidente Donald Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA". O documento diz ainda que a taxa pode ser elevada caso o governo Lula decida retaliar os EUA com outro aumento. Veja a lista dos produtos poupados.

* Decreto cita Moraes, Bolsonaro e big techs. O documento que impõe as tarifas cita o ministro do STF Alexandre de Moraes e o julgamento de Jair Bolsonaro. A Casa Branca classificou o processo contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura". As decisões judiciais do Brasil contra big techs também foram mencionadas. O governo americano disse que membros do governo brasileiro tomaram "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais. Leia mais.

Lula convoca reuniões com ministros e STF. O presidente se reuniu na tarde de ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com os ministros Fernando Haddad, Rui Costa, Gleisi Hoffmann e Jorge Messias, além de um representante do Itamaraty, para discutir o decreto de Donald Trump e medidas que o governo brasileiro pode adotar para amenizar os seus impactos. Mais tarde, Lula se reuniu com os ministros do STF Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Segundo a colunista do UOL Carla Araújo, também participaram ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro da AGU, Jorge Messias. O governo avalia recorrer à Justiça americana em defesa do ministro Alexandre de Moraes, após Donald Trump ter imposto sansões a ele. Uma das hipóteses prevê a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos para representar diretamente o magistrado. Saiba mais.

Governo Trump aplica sanções financeiras a Alexandre de Moraes. Antes de anunciar ontem a assinatura do decreto do tarifaço imposto ao Brasil, o governo Donald Trump anunciou sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes por meio da chamada Lei Magnitsky. Por meio dessa decisão, o governo dos EUA determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que Moraes tenha no país e também pode proibir entidades financeiras americanas de fazerem operações em dólares com uma pessoa sancionada. Isso inclui as bandeiras de cartões de crédito Mastercard e Visa. Essa legislação trata de graves violações aos direitos humanos, e a decisão de usá-la para um brasileiro é inédita. Os EUA aplicaram a mesma sanção a integrantes de cortes superiores da Venezuela no passado. O secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, justificou a ação dizendo haver "graves abusos de direitos humanos" por parte do ministro.

* STF responde a Trump e defende processo contra Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal afirmou que não se desviará de seu papel de fazer cumprir as leis e a Constituição Federal do Brasil. Em uma nota oficial, a corte ressalta que todas as decisões tomadas por Alexandre de Moraes foram referendadas por outros magistrados. O Supremo citou o julgamento sobre a trama golpista e disse que "no âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente". A corte também manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes.

Banco Central interrompe ciclo de alta de juros e mantém Selic em 15%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem por unanimidade manter inalterada a taxa básica de juros em 15% ao ano, interrompendo o ciclo de alta com a Selic no maior nível em 19 anos. O colegiado disse que há necessidade de cautela diante de um ambiente externo "mais adverso e incerto" e citou explicitamente as tarifas comerciais impostas ao Brasil, sem mencionar o nome de Trump. O Copom também chamou atenção para a volatilidade dos ativos financeiros em função da política econômica dos Estados Unidos e reafirmou a estratégia de manter a Selic em nível elevado por um longo tempo para assegurar a convergência da inflação à meta. Saiba mais.

Carla Zambelli vai para presídio em Roma e será interrogada. O Ministério da Justiça da Itália afirmou à Folha de S. Paulo que a deputada licenciada — presa na noite de terça-feira em Roma depois de quase dois meses foragida — será interrogada em audiência marcada para esta sexta-feira. As autoridades também disseram que Zambelli foi levada para o presídio feminino de Rebibbia, em Roma, onde deve permanecer até que a Justiça italiana decida sobre o pedido de extradição feito pelo Brasil. A Justiça dará a ela a opção de ser enviada espontaneamente para o Brasil, sem a necessidade de um processo de extradição. Se ela responder que não aceita, que se opõe à extradição e que pretende ficar na Itália, o juiz vai decidir que tipo de medida cautelar ela deverá cumprir no país enquanto o processo de extradição tramitar. Ela pode seguir presa, ir para prisão domiciliar ou até mesmo aguardar em liberdade. Segundo especialistas, esse processo pode levar de um a dois anos. Entenda.

Corinthians vence Palmeiras na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. Com gol de Memphis Depay, o Corinthians venceu em casa por 1 a 0 e avança com vantagem para o segundo jogo. Yuri Alberto chegou a perder um pênalti no primeiro tempo, e o Palmeiras teve um gol anulado. A partida foi tensa, com momentos de brigas entre os jogadores e foi acompanha de perto pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que é corintiano e esteve em um dos camarotes do estádio. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. Saiba como foi a partida.

F1 chega à Hungria para última etapa antes da pausa do verão

Os pilotos voltam a acelerar neste fim de semana no circuito de Hungaroring, na Hungria, na 14ª etapa da temporada 2025. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto chega embalado para a última antes da pausa do verão após alcançar dois nonos lugares e somar os primeiros pontos de sua carreira na F1. Ele disse que pretende continuar aprendendo em Hungaroring.

No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri segue na liderança, com 266 pontos, contra 250 de Lando Norris, seu companheiro de McLaren. Max Verstappen é o terceiro, com 185, George Russell vem em quarto, com 157. Charles Leclerc e Lewis Hamilton assumem a quinta e a sexta posição da tabela, respectivamente.

Após o GP da Hungria, o mundial faz uma pausa e só retorna no dia 31 de agosto, no GP da Holanda.

Confira a programação do GP da Hungria:

Sexta, 1º de agosto

08h30 - Treino Livre 1

12h00 - Treino Livre 2

Sábado, 2 de agosto

07h30 - Treino Livre 3

11h00 - Classificação

Domingo, 3 de agosto