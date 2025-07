Trump anuncia série de tarifas sobre cobre, Brasil, Coreia do Sul e importações de pequeno valor

Por Ernest Scheyder e David Shepardson e Gabriel Araujo e Ju-min Park

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez na quarta-feira uma série de anúncios sobre tarifas, desde mudanças nas taxas anteriormente ameaçadas sobre as importações de cobre, produtos do Brasil e da Coreia do Sul, até o fim de uma isenção de taxas para remessas de pequeno valor provenientes do exterior.

A onda de anúncios ocorreu no momento em que o relógio se aproximava do prazo final de 1º de agosto para o aumento das tarifas norte-americanas, enquanto Trump pressionava em sua tentativa de reformular o comércio global.

Encerrando um dia que começou com Trump anunciando uma tarifa de 25% sobre os produtos da Índia depois que meses de negociações entre Washington e Nova Délhi não conseguiram produzir um acordo comercial, Trump disse que uma tarifa de 50% sobre tubos e fiação de cobre entrará em vigor na sexta-feira.

Trump planeja assinar novos decretos nesta quinta-feira, impondo taxas tarifárias mais altas a vários países que não conseguiram chegar a acordos comerciais negociados com os Estados Unidos, informou o Politico, citando um funcionário da Casa Branca.

Detalhes do imposto sobre o cobre ficaram aquém das restrições abrangentes esperadas e deixaram de fora os insumos de cobre, como minérios, concentrados e cátodos.

A medida surpreendente fez com que os preços do cobre nos EUA caíssem mais de 17% na bolsa Comex e desfez um prêmio sobre o referencial global de Londres que havia crescido nas últimas semanas, com as remessas desviadas para lá na expectativa de preços domésticos mais altos.

"Os mercados estão agora ocupados reavaliando os preços do cobre refinado em níveis muito mais baixos após a épica reviravolta de Trump em sua própria política de tarifas de importação", disse Tom Price, analista da corretora Panmure Liberum. "Alguém deve ter finalmente percebido (Trump) que a economia dos EUA simplesmente não pode arcar com esse novo golpe comercial."

Trump provocou pela primeira vez a tarifa sobre o cobre no início de julho, dando a entender que ela se aplicaria a todos os tipos do metal vermelho, desde cátodos produzidos por minas e fundições até fiação e outros produtos acabados.

No entanto, a proclamação divulgada pela Casa Branca diz que a tarifa se aplicará apenas a canos, tubos e outros produtos de cobre semiacabados, bem como a produtos nos quais o cobre é muito usado, incluindo cabos e componentes elétricos.

A medida ajuda os fabricantes, mas pouco contribui para impulsionar o limitado setor de mineração de cobre dos EUA, que há anos vem solicitando a Washington uma reforma nas permissões ou outras medidas que poderiam estimular o crescimento. A medida é essencialmente um estímulo para o Chile e o Peru, dois dos maiores mineradores de cobre do mundo e importantes fornecedores dos Estados Unidos.

BRASIL

Na quarta-feira, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas suavizou o golpe ao excluir setores como aeronaves, energia e suco de laranja das taxas mais pesadas.

As ações da fabricante de aviões Embraer e da fabricante de celulose Suzano subiram.

"Representa um cenário mais benigno do que poderia ser, mas não quer dizer que tenha um impacto pequeno ou que não sejam efeitos relevantes", disse o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

As novas tarifas entrarão em vigor em 6 de agosto, e não em 1º de agosto como Trump anunciou originalmente.

COREIA DO SUL

Trump também anunciou que os EUA cobrarão uma tarifa de 15% sobre as importações da Coreia do Sul, como parte de um acordo que alivia, por enquanto, a tensão com um dos dez principais parceiros comerciais e um importante aliado asiático.

As importações da Coreia do Sul, um poderoso exportador de chips de computador, carros e aço, estavam sujeitas a uma taxa de 25%.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América concordaram com um acordo comercial total e completo com a República da Coreia", escreveu Trump no Truth Social, pouco depois de se reunir com autoridades sul-coreanas na Casa Branca.

Trump disse que Seul concordou em investir US$350 bilhões nos Estados Unidos em projetos selecionados por ele e em comprar US$100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos.

O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Koo Yoon-cheol, disse nesta quinta-feira que um pacote de parceria de construção naval apelidado de "Make America Shipbuilding Great Again" foi fundamental para o acordo tarifário.

A parceria de construção naval no valor de cerca de US$150 bilhões será liderada por construtores navais sul-coreanos para reconstruir a indústria dos EUA, disse Koo.

Os outros US$200 bilhões incluirão fundos para chips, energia nuclear, baterias e produtos biológicos, disse Kim Yong-beom, chefe de políticas do gabinete presidencial sul-coreano, em uma reunião.

DE MINIMIS

A Casa Branca também disse que os Estados Unidos estão suspendendo uma isenção "de minimis" que permitia que remessas comerciais de baixo valor fossem enviadas para os Estados Unidos sem tarifas.

De acordo com a ordem de Trump, os pacotes com valor igual ou inferior a US$800 enviados para os EUA fora da rede postal internacional passarão a pagar "todas as tarifas aplicáveis" a partir de 29 de agosto, informou a Casa Branca.

Anteriormente, Trump tinha como alvo os pacotes da China e de Hong Kong. A lei de impostos e gastos recentemente assinada por Trump revogou a base legal para a isenção de minimis de todo o mundo a partir de 1º de julho de 2027.

As mercadorias enviadas por meio do sistema postal enfrentarão uma de duas tarifas: uma "taxa ad valorem" igual à taxa tarifária efetiva do país de origem do pacote ou, por seis meses, uma tarifa específica de US$80 a US$200, dependendo da taxa tarifária do país de origem.

(Reportagem de Daina Beth Solomon em Santiago, Ernest Scheyder em Houston, Divya Rajagopal em Toronto, Pratima Desai e Polina Devitt em Londres, Gabriel Araujo e Ana Mano em São Paulo, Ismail Shakil em Ottawa, Jasper Ward, Bhargav Acharya, Kanishka Singh, Trevor Hunnicutt e David Shepardson em Washington, Ju-min Park e Jihoon Lee em Seul).