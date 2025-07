Trump anuncia extensão de tarifas sobre produtos mexicanos e diz buscar acordo em 90 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 31, a extensão por 90 dias das tarifas comerciais sobre produtos mexicanos. Segundo ele, "o México continuará pagando uma tarifa de 25% sobre fentanil, 25% sobre automóveis e 50% sobre aço, alumínio e cobre", nos mesmos termos do acerto anterior.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que o México ainda concordou em "encerrar imediatamente suas barreiras comerciais não tarifárias, das quais havia muitas".

O republicano pontuou ainda que os dois países seguirão dialogando ao longo dos próximos 90 dias com o objetivo de "assinar um acordo comercial dentro desse período, ou além dele".

Trump destacou também que haverá "cooperação contínua na fronteira em todos os aspectos relacionados à segurança, incluindo tráfico de drogas e imigração ilegal para os EUA".

Segundo o norte-americano, a conversa telefônica com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, foi "muito bem-sucedida".

Para ele, "as complexidades de um acordo com o México são um tanto diferentes das de outras nações, por conta tanto dos problemas quanto dos ativos relacionados à fronteira".

Na mesma postagem, Trump informou que participaram da reunião o vice-presidente, JD Vance, os secretários, Scott Bessent, do Tesouro, Marco Rubio, de Estado, e Howard Lutnick, do Comércio, além do representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e o conselheiro de segurança da Casa Branca, Stephen Miller.