Toffoli nega anulação de ações contra Cabral baseadas em delação de Youssef

O ministro Dias Toffoli, do STF, negou hoje um pedido do ex-governador do Rio Sérgio Cabral que pedia à Justiça a anulação de processos movidos contra ele baseados em delações do doleiro Alberto Youssef.

O que aconteceu

Toffoli anulou todas as ações da Lava Jato contra o doleiro no último dia 15. No entanto, na decisão de hoje, o ministro informou que "a declaração de nulidade dos atos praticados na 13ª Vara Federal de Curitiba não implicou a nulidade do acordo de colaboração firmado por Alberto Youssef".

"Conluio processual entre acusação e magistrado" contra o delator justificou anulação de ações contra Youssef, mas não favoreceu Cabral. Para Toffoli, "a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro" no julgamento de casos da Lava Jato não influenciou na decisão sobre o ex-governador, que seguirá respondendo na Justiça.

Argumento de Cabral era de que denúncia contra ele foi construída a partir de provas derivadas da delação de Youssef. No caso que foi objeto do pedido, o ex-governador é acusado pelo Ministério Público Federal de ilícitos relacionados à construção do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), em Itaboraí.

Apesar da decisão, Toffoli lembra na decisão que matéria ainda pode ser analisada por outras instâncias do judiciário. Cabral é réu no caso desde 2016. A ação está sob responsabilidade da Justiça Federal.

Cabral ainda é réu em 33 processos

Juntas, penas do ex-governador somam 274 anos de prisão. Cabral foi condenado por cobrar 5% de propina em cima de vários contratos que assinou enquanto foi governador do Rio, entre 2007 e 2014. Sua passagem pelo Palácio Guanabara foi marcada pela construção de estações de metrô e outras grandes obras no estado.

Cabral passou seis anos em prisão preventiva. Em liberdade desde dezembro de 2022, ele fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal em 2019. Dois anos depois, esse acordo foi anulado pelo STF. Desde que foi liberado, o ex-governador nega a veracidade das informações prestadas na delação.

Fora da prisão, Cabral prestou consultoria a candidatos nas eleições 2024. Ele mantém contato com algumas lideranças e tem se notabilizado por seus perfis nas redes sociais, nos quais alterna imagens de feitos da sua gestão com registros de exercícios físicos e dicas de leitura.