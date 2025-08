Tarcísio passará por procedimento médico e não vai a ato bolsonarista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fará um procedimento médico na tireoide e não vai ao ato bolsonarista na avenida Paulista no domingo.

O que aconteceu

Tarcísio realizará uma radioablação por ultrassonografia de tireoide no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Trata-se de um procedimento pouco invasivo para tratar nódulos na região, com a ajuda de uma agulha e aparelho de ultrassom.

Ele deve receber alta no mesmo dia. "Na segunda-feira, o governador cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes", informou o governo de São Paulo em nota.

No mesmo dia, aliados de Jair Bolsonaro organizam um ato na avenida Paulista. As manifestações também vão ocorrer em outros locais do país com o mote "reaja, Brasil". O ex-presidente não vai participar devido às medidas cautelares impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) — ele está de tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa aos fins de semana.

Tarcísio esteve nas últimas manifestações bolsonaristas. No dia 29 de junho, ele fez um discurso em tom eleitoral, com críticas à política econômica do governo Lula e elogios a Bolsonaro. "O Brasil não merece esses caras. Fora PT. E nós vamos dar essa resposta no ano que vem", declarou.

Na ocasião, ele evitou ataques ao STF. O governador frustrou as expectativas dos aliados de Bolsonaro que esperavam um discurso mais duro em relação ao Supremo.

O novo ato acontece em meio ao tarifaço dos EUA e as sanções contra Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro tem criticado Tarcísio pela atuação diante das medidas tomadas por Donald Trump. O governador se reuniu com empresários e anunciou medidas para reduzir os impactos das tarifas. Ele ainda não se manifestou em relação à aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes.

Como o UOL mostrou, Tarcísio está há 21 dias sem dar entrevistas coletivas na capital. Desde o anúncio do tarifaço, o governador só falou com jornalistas em encontros no interior do estado. Em seis delas, Tarcísio abordou o tarifaço. Em outras cinco, nem isso.