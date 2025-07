STOXX 600 ronda estabilidade com balanços corporativos e tarifas em foco

Por Twesha Dikshit

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa rondava a estabilidade nesta quinta-feira, com os investidores de olho em balanços corporativos e acordos comerciais, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma série de anúncios de tarifas.

O grupo aeroespacial francês Safran subia 4,8% depois de aumentar sua perspectiva de lucro para o ano inteiro, enquanto a britânica Rolls-Royce avançava 8,4% depois de aumentar sua perspectiva de lucro operacional e fluxo de caixa livre para o ano inteiro.

O índice STOXX 600 subia 0,01%, a 550,32 pontos.

O índice está no caminho certo para encerrar o mês com alta de 2%, já que a diminuição das preocupações com o comércio, dados econômicos dos EUA e da Europa melhores do que o esperado e resultados empresariais amplamente positivos reforçaram o sentimento.

"O que está impulsionando os mercados de ações é o fato de estarmos no auge da temporada de lucros", disse Christoph Berger, CIO de ações europeias da Allianz Global Investors.

"A perspectiva da maioria dos participantes do mercado europeu está agora mais voltada para 2026, e esse será o momento em que você verá o impacto do estímulo fiscal na Alemanha, mas também mais medidas relacionadas à soberania europeia."

Antes do prazo final de 1º de agosto, o presidente dos EUA, Donald Trump, lançou novas taxas que vão desde atualizações nas tarifas de cobre, produtos do Brasil, Coreia do Sul e Índia, bem como o fim das isenções para remessas de pequeno valor vindas do exterior.

Depois que Trump fechou uma estrutura de acordo comercial com a União Europeia no fim de semana, as perspectivas dos analistas para os lucros do segundo trimestre melhoraram.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,48%, a 9.181 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,09%, a 24.284 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC 40 perdia 0,04%, a 7.858 pontos.

. Em MILÃO, o índice FTSE MIB tinha desvalorização de 0,30%, a 41.514 pontos.

. Em MADRI, o índice IBEX 35 registrava alta de 0,54%, a 1.457 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,01%, a 7.739 pontos.