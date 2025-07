Setor público tem déficit primário de R$ 47,091 bilhões em junho, afirma BC

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 47,091 bilhões em junho, após um saldo negativo de R$ 33,740 bilhões em maio, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 31.

O resultado ficou pior que as estimativas do mercado, que tinha mediana de um déficit de R$ 41,0 bilhões na pesquisa Projeções Broadcast. Todas as estimativas do mercado eram negativas, de R$ 46,60 bilhões a R$ 32,20 bilhões.

Esse é o maior déficit para meses de junho desde 2023, quando ficou em R$ 48,899 bilhões. Em junho de 2024, o setor público teve saldo negativo de R$ 40,837 bilhões.

O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 43,527 bilhões em junho. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 954 milhões, e as empresas estatais, déficit de R$ 2,619 bilhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 1,354 bilhão, e os municípios, superávit de R$ 400 milhões.