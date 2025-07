Sem menção a robotáxi, Tesla lança serviço de carona em São Francisco

(Reuters) - A Tesla lançou um serviço de carona na área da Baía de São Francisco nesta quinta-feira, sem indicar se usaria veículos autônomos que impulsionam suas operações em Austin, Texas.

O Estado da Califórnia não permitiu que a Tesla oferecesse o serviço de robotáxi, e o lançamento limitado joga luz sobre os obstáculos regulatórios que a empresa enfrenta ao tentar migrar para os robotáxis em meio ao arrefecimento das vendas de veículos elétricos.

As regras do Estado podem atrasar a meta de Musk de implantar robotáxis em metade dos EUA até o final do ano.

A Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC, em inglês) disse na semana passada que a Tesla não tinha permissão para "testar ou transportar o público" em um veículo autônomo, mesmo que estivesse com um motorista.

A Tesla notificou a CPUC sobre sua intenção de incluir amigos e familiares de funcionários, além de participantes públicos selecionados no serviço da Bay Area, mas apenas em veículos operados por humanos.

Mas o órgão regulador reiterou que a Tesla deve primeiro concluir uma fase piloto sem cobrar dos clientes antes de buscar permissões totalmente autônomas, processo que levou anos para concorrentes como a Waymo, da Alphabet, navegarem.

"Agora você pode pegar carona com um Tesla na área da Baía de São Francisco, além de Austin", disse Musk em um post no X, sem acrescentar detalhes.

Em um post no X, a Tesla mostrou que a área de serviço incluiria a área de São Francisco, San Jose e Berkeley.

A empresa tem uma licença do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia apenas para testar veículos autônomos com um motorista de segurança em vias públicas. Ela não tem as licenças necessárias para cobrar tarifas em robotáxis.

Para o serviço da Bay Area, a Tesla poderá usar seu recurso Full Self-Driving (Supervisionado), que pode executar muitas tarefas de direção, mas exige que um motorista humano preste atenção e esteja pronto para assumir o controle o tempo todo.

Um porta-voz da CPUC não respondeu se a Tesla poderia usar esse recurso ao ser questionado na semana passada, mas essa tecnologia não exige uma licença de veículo autônomo na Califórnia -- espera-se que o motorista humano esteja no controle o tempo todo.

No mês passado, a empresa lançou seu serviço de robotáxi em Austin com um monitor de segurança no banco do passageiro da frente, mas as condições sob as quais a Tesla poderia ser autorizada a operar o serviço na Bay Area exigiriam um funcionário ao volante o tempo todo, para assumir o controle do veículo quando necessário.

A Tesla, cujas ações caíram quase 2% nesta quinta-feira, não respondeu imediatamente a uma solicitação da Reuters por detalhes.

(Reportagem de Gnaneshwar Rajan, Akash Sriram e Gursimran Kaur em Bengaluru)