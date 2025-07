Sem citar Brasil, Trump provoca sobre tarifas 'como proteção' aos EUA

Um dia após assinar um decreto que oficializa a imposição de tarifas de 50% ao Brasil, Donald Trump afirmou em uma rede social que a taxação é uma forma dos Estados Unidos se protegerem e que, sem elas, o país estaria morto.

O que aconteceu

Trump se pronuncia sobre sobre tarifas. O republicano usou a sua própria plataforma, a Truth Social, para provocar sobre as tarifas, sem citar nominalmente o Brasil. Ele agradeceu aos advogados que trabalharam para impor os tarifaços e afirmou que as medidas são uma forma do país se proteger. "Se nosso país não pudesse se proteger, estaríamos mortos, sem chance de sobrevivência ou sucesso."

Americano afirma que aplicação americana das taxas é combate a investida contra Estados Unidos. Ele usou o slogan de seu governo "América grande novamente" para insinuar que as tarifas, junto com seus antecessores, estariam impactando a sobrevivência e o futuro do país. "Agora a maré virou completamente, e os Estados Unidos conseguiram combater com sucesso essa investida de tarifas usadas contra nós. Há um ano, os EUA eram um país morto, agora são o país mais 'quente' do mundo. Parabéns a todos!"

Comentário é feito um dia após oficializar tarifa de 50% a produtos brasileiros. Ontem, o americano assinou um decreto que implementa taxa adicional de 40% à exportação brasileira. No entanto, a medida passa a valer em seis dias.

Decreto prevê exceções a produtos taxados

Decreto vem com lista de produtos que não receberão adicional. O governo americano publicou uma série de produtos exportados que não vão sofrer com a tarifa de 50%, como suco e polpa de laranja, castanha-do-pará e aeronaves.

Data do tarifaço também mudou. Quando anunciou a tarifa contra o Brasil, Trump afirmou que a aplicação começaria a valer a partir de amanhã, mas, agora, mudou a medida para 6 de agosto.

Além de Brasil, países como Índia, África do Sul e Canadá também foram taxados. Apesar de a tarifa brasileira ser a maior já aplicada a um país desde o início da medida, outras nações também foram alvo do americano. A tarifa imposta a produtos indianos é de 25%, medida justificada pelas relações do país com a Rússia; a África do Sul foi taxada em 30% e o Canadá, em 35%. Segundo o republicano, os países tarifados são aqueles com quem os Estados Unidos não vem tendo "uma boa relação".