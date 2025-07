Renault sofre prejuízo de 11 bilhões de euros no 1º semestre, mas receita avança

A Renault sofreu prejuízo líquido de 11,19 bilhões de euros no primeiro semestre de 2025, com o resultado pressionado por encargos de 9,3 bilhões de euros oriundos de uma mudança contábil relacionada ao seu investimento na parceira Nissan, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31.

A montadora francesa também confirmou resultados preliminares mostrando que a receita semestral avançou 2,5% ante um ano antes, a 27,6 bilhões de euros, com margem operacional de 6% e fluxo de caixa livre de 47 milhões de euros.

Por volta das 8h05 (de Brasília), a ação da Renault caía 0,90% na Bolsa de Paris.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.