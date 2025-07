'Aos 26, perdi movimentos em questão de segundos e ninguém sabia o motivo'

Maria Carolina Toledo tinha 26 anos quando realizava o sonho de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Ela morava havia quatro meses em Nova York quando começou a sentir uma dor de cabeça forte e insistente. Mesmo após exames, não encontrava a causa do problema. A situação foi piorando até que Maria percebeu que havia perdido os movimentos das pernas.

De volta ao Brasil, a jovem busca recuperar os movimentos. A causa da lesão na medula ainda é um mistério. A VivaBem, ela conta sua história.

'Enxaqueca começou do dia para a noite'

"Tinha pedido demissão do meu trabalho para ir aos Estados Unidos estudar inglês. Tudo ia bem, mas, quando estava no quarto mês, comecei a ter fortes dores de cabeça. Era como se fosse uma enxaqueca, algo que começou do dia para a noite: acordei para ir ao curso e senti essa dor.

Maria Carolina fazia intercâmbio nos Estados Unidos quando começou a sentir fortes dores de cabeça Imagem: Arquivo pessoal

Como parecia algo comum, tomei um remédio que costumava tomar para dores de cabeça e fui viver minha vida, achando que melhoraria. Mas não melhorou.

A enxaqueca voltou, com enjoo, e foi ficando mais forte. Então, comecei achar que tinha algo estranho. Fui a um pronto-socorro próximo, fizeram ressonância e não tinha nada.

Estava vomitando de dor e não conseguia ficar em pé. Em uma clínica particular, fiz exames, me deram remédios, mas não fiquei bem. Saí de lá deitada no carro porque não conseguia ficar sentada.

Então, resolvi ir a um hospital que haviam recomendado. Fiz novamente vários exames e nada foi identificado: não era aneurisma, sangramento ou algum tumor. Me reviraram e não acharam nada. Eu tinha uma leve dor nas costas, mas não era tão forte quanto a dor de cabeça, então os médicos não levaram tanto em consideração.

Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo e passei sete dias sentindo dor, sem saber o que era.

'Chorei de desespero'

Fui voltando à rotina aos poucos com a ajuda de um remédio que uma amiga havia me recomendado para dor de cabeça. A dor diminuiu, mas depois voltou. Sentia umas pontadas, me deixava desnorteada. Então, a dor nas costas começou a aumentar.

Um dia, quando fui almoçar com meus amigos, senti uma dor e não conseguia mais me mexer, comecei a chorar de desespero. Parecia que alguém estava me socando por dentro. Não conseguia deitar e nem fazer nada: nenhuma posição era confortável.

A jovem passou pela reabilitação ainda nos Estados Unidos Imagem: Arquivo pessoal

Meus amigos chamaram a ambulância e, na hora em que entrei, minha perna começou a formigar. O formigamento foi subindo até o meu peito e parei de sentir que conseguiria mexer dali para baixo. Tinha paralisado.

Não foi gradual. Foi em questão de segundos que perdi os movimentos. Fui levada a um hospital universitário e filantrópico e me atenderam de forma gratuita. Foi um corre-corre e, em um dos exames, viram que estava com um sangramento na medula espinhal.

Não se sabia o motivo, mas precisavam estancar logo o sangue, porque, se não, machucaria mais. Entrei para a cirurgia e descobriram que uma artéria se rompeu e o sangue comprimiu minha medula do nada. Era uma situação rara.

'Fiquei em choque total'

Depois da cirurgia, fui para o quarto sem movimento nenhum e achei que minha vida tinha acabado. Foi tão traumático que tenho um apagão na minha cabeça sobre esses dias. Quando vi que não voltaram os movimentos depois da cirurgia, fiquei em choque total. Não conseguia comer ou pensar.

Meus pais ainda estavam no Brasil, tentando tirar visto às pressas para virem ao meu encontro. Meus amigos ficaram comigo e me ajudaram em tudo porque eu não tinha capacidade de fazer nada.

Fiquei duas semanas no hospital e depois fui transferida para a reabilitação, onde fiquei quase dois meses. Meus pais conseguiram chegar aos EUA e me acompanharam. Já tinha passado por fisioterapias e estava tentando recuperar o equilíbrio. Tinha de me fortalecer o suficiente para voltar ao Brasil.

Tive de reaprender a me vestir, a colocar uma meia, uma calça. Era tudo uma luta. Meu caso era de uma lesão incompleta, que não machucou toda a medula, então, por isso, tínhamos esperança de retomar os movimentos. No tempo da reabilitação, consegui mexer um pouco a perna. Então, voltei ao Brasil e retomei o processo aqui.

Meus pais tiveram de readaptar a casa toda e, com o tempo, meus movimentos começaram a voltar. Até então, não via muita perspectiva para mim porque, mesmo com a evolução, era muito difícil fazer as coisas.

Maria Carolina ao lado dos pais em foto que ela sonha poder recriar, agora de pé Imagem: Arquivo pessoal

'Me fizeram acreditar que era possível'

O que me fortalecia era seguir pessoas no TikTok que tiveram uma lesão também: eu conseguia ver o que elas faziam e ficava mais tranquila. Via muita gente na cadeira de rodas, mas que vivia de forma independente. Pessoas com mobilidade reduzida que se locomoviam com andador, muleta. Aquilo foi me fortalecendo.

Cheguei a conversar pela internet com algumas dessas pessoas, conversar com outras na reabilitação e isso mudou minha vida e meu tratamento. Eles me fizeram acreditar que era possível.

Com o tempo, consegui chegar onde estou, andando com a muleta. Meu sonho é voltar para Nova York e tirar uma foto na frente da reabilitação em que fiquei: quero poder recriar essa foto, mas agora comigo de pé.

Estou retomando minha vida profissional. Depois dessa experiência, decidi abrir minha própria agência de marketing de influência, a Agência MovMente, e foquei meus esforços em influenciadores PCDs. Quero dar o máximo de alcance que eu puder a essa causa. Essas pessoas mudaram minha vida: se não fosse por elas, acho que estaria na cama chorando até hoje."

Hoje, Maria Carolina já consegue andar com o apoio de muletas Imagem: Arquivo pessoal

Entenda a lesão medular

A medula espinhal pode ser lesionada de diferentes formas. As lesões mais conhecidas são causadas por um trauma, como acidentes, que geram ferimentos diretos na coluna. No entanto, apesar de protegida na coluna vertebral, a medula é uma estrutura sensível e, em casos mais raros, mas igualmente graves, essas lesões podem ocorrer por tumores, infecções, inflamações, infartos medulares ou hemorragias espontâneas —o que é chamado de hematoma epidural espinhal.

Em muitos casos [de hematoma epidural espinhal], não se encontra uma causa clara, mas há algumas hipóteses. "Uma delas é o rompimento de pequenas veias localizadas ao redor da medula, que podem estourar quando há aumento repentino da pressão dentro do corpo, como ao levantar peso, tossir forte ou fazer esforço físico. Também pode haver o rompimento de uma artéria, especialmente quando os sintomas aparecem de forma muito rápida e intensa", explica Francine Mendonça, neurologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Em algumas pessoas, o uso de anticoagulantes, alterações na coagulação do sangue ou malformações nos vasos podem favorecer esse tipo de sangramento. "Mesmo assim, em quase metade dos casos, o hematoma acontece sem nenhum fator de risco evidente, o que mostra o quanto ainda precisamos estudar mais sobre essa condição."

No caso de hematoma epidural, o sangue ocupa espaço no canal vertebral e comprime a medula. A compressão é suficiente para causar danos. Nesse caso, o sangue bloqueia a passagem dos sinais elétricos que transitam entre o cérebro e o corpo. O resultado são sintomas como fraqueza, perda de sensibilidade e, em casos mais graves, paralisia dos membros.

A medula não precisa estar diretamente 'machucada' para que a função neurológica seja comprometida. Basta que haja uma pressão mantida por sangue ou líquido sobre essa estrutura por algumas horas para que ocorra um prejuízo funcional importante.

Francine Mendonça

Há possibilidade de recuperação, mas ela depende de alguns fatores. Apesar de, em alguns casos, os pacientes permanecerem com sequelas, há outros em que eles recuperam completamente os movimentos. Os fatores que determinam essa diferença são:

A rapidez da descompressão da medula. Quanto mais rápida, maior a chance de recuperação parcial ou mesmo completa.

Intensidade da lesão. Em casos em que não há um dano estrutural direto, o prognóstico é melhor.

Qualidade da reabilitação, que influencia na evolução do paciente.

E por que a dor de cabeça?

A dor de cabeça que aparece junto de um hematoma na medula pode acontecer por alguns mecanismos. "O mais aceito é que o sangue acumulado no canal da coluna aumenta a pressão e irrita as membranas que envolvem a medula e o cérebro, gerando dor que pode ser sentida na cabeça, principalmente quando o sangramento é na região do pescoço", explica a médica.

Em alguns casos, o sangue pode se espalhar para o líquido que circula ao redor do cérebro e da medula, o que provoca uma dor parecida com a de uma hemorragia cerebral súbita. Também existe uma explicação relacionada aos nervos do pescoço, que têm ligação com as vias de dor da cabeça.

A associação entre dor de cabeça súbita e dor nas costas, seguida de perda de movimentos, é uma situação neurológica emergencial. Isso deve ser investigado com urgência porque esse tipo de dor pode ser indicativo de sangramento intracraniano ou espinhal, como foi o caso.