Rede de farmácias d1000 tem queda de 30,5% no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de varejo farmacêutico d1000 teve lucro líquido ajustado de R$9,2 milhões no segundo trimestre, uma queda 30,5% sobre o desempenho de um ano antes, em meio à estratégia de expansão na base de lojas da companhia.

A empresa, dona das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário - concentradas nos Estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso, além do Distrito Federal - encerrou junho com 280 lojas, um crescimento de 11,6% sobre um ano antes. No primeiro semestre a empresa inaugurou sete lojas, reformou quatro e fechou três unidades.

A previsão da companhia é abrir mais 23 lojas até o final do ano e reformar outras seis unidades, segundo o balanço, que cita que 30,4% da base de lojas estava em "processo de maturação" ao final do segundo trimestre.

A companhia apurou receita bruta de R$634,7 milhões no segundo trimestre, crescimento de 17,3% sobre um ano antes. A venda média por lojas subiu 3,6%.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 3,7%, para R$27,7 milhões.

