Quem é o pastor que diz ter tirado mais de 5.000 traficantes do crime

O pastor Arnaldo Barros, 56, líder da Igreja Geração Eleita em Rio Branco, diz ter "desligado" milhares de membros de facções como o CV (Comando Vermelho), o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Bonde dos 13.

Trajetória tem religião e política

José Arnaldo da Silva Barros nasceu na capital Rio Branco, onde vive atualmente. O pastor foi vereador na cidade entre 2021 e 2024. Nas últimas eleições municipais, ele se candidatou à reeleição pelo Podemos. No entanto, Barros obteve 1.218 votos, cerca de 0,62%, e não foi reeleito.

Enquanto vereador, Barros conduziu Projetos de Lei de cunho religioso, como o "Bíblia nas Escolas". Segundo ele, o projeto não dizia respeito à "religião" nas escolas, e sim ao uso do "livro mais lido e vendido do mundo". O PL, sancionado pelo prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) em novembro do ano passado, dispõe sobre o uso facultativo da bíblia nas escolas da rede pública e particular de ensino da capital.

Arnaldo Barros na Câmara Municipal de Rio Branco Imagem: Reprodução/Instagram/@pr.arnaldobarros

Nas eleições de 2022, o pastor se candidatou a Deputado Estadual, também pelo Podemos. Na ocasião, Barros teve 1.803 votos, o equivalente a 0,41%, e não conseguiu o cargo.

Atualmente, o foco de Barros é a atuação na igreja. Além do trabalho como pastor, ele conduz o projeto Paz no Acre, que consiste na conversão de pessoas —em sua maioria homens jovens - que buscam deixar o crime organizado e passar a congregar na Igreja Geração Eleita.

Ainda como parte do projeto, o pastor leva cultos para presídios do estado. Por fazer fronteira com Peru e Bolívia, a localização geográfica do Acre costuma ser rota no tráfico de drogas, disputado entre facções. Além de ter membros de grupos com atuação nacional, como CV e PCC, o estado conta, ainda, com a facção local Bonde dos 13.

O procedimento de "desligamento" realizado pelo pastor envolve a gravação da conversa entre ele e o membro que deseja sair de sua respectiva facção. No diálogo, Barros pede informações como o grupo ao qual a pessoa pertence, a senha e o "vulgo", ou seja, o apelido pelo qual o membro é conhecido.

A gravação, então, é enviada aos membros da facção envolvida. "Quando chego para o cara e tiro ele do crime, ele me passa o número dos superiores dele, e eu mando o vídeo", explicou o pastor ao jornal Folha de S.Paulo. Em alguns casos, o convertido pede a compreensão dos antigos colegas de facção sobre a decisão de deixar o grupo. Também há encontros nos quais Barros leva ex-membros de facções rivais para acompanhar o "desligamento" de uma pessoa.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Barros afirma que já realizou mais de 5.000 conversões nestes moldes. O afastamento das atividades criminosas é justificado pela mudança no estilo de vida da pessoa convertida, que irá buscar um novo caminho na igreja. A iniciação religiosa costuma ser um motivo aceito pelos superiores quando um integrante solicita a saída de uma facção. Segundo o pastor, o Bonde dos 13, por exemplo, indica que "a saída é a igreja" —ou o caixão.

'Desligamentos' são compartilhados nas redes sociais

Em seus perfis nas redes sociais, Barros publica alguns dos "desligamentos". No Facebook, o perfil do projeto Paz no Acre tem mais de 5,5 mil seguidores. No perfil do Instagram, que tem pouco mais de 4,5 mil seguidores, Barros tem um destaque voltado ao projeto, em que divulga diversos "desligamentos".

Enquanto alguns encontros são realizados na igreja, a maioria acontece em casas comuns. O pastor afirma que pede permissão aos envolvidos para divulgar as gravações, e nem todos concordam, já que as consequências podem ser negativas. "Alguns perderam empregos, outros a família nem sabia que o cara era do crime, e foi um choque", disse à Folha. Assista abaixo alguns "desligamentos" realizados pelo pastor: