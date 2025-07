Presidente do México diz que conseguiu novo prazo de 90 dias para fechar acordo comercial

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira que garantiu uma pausa na entrada em vigor de novas tarifas e um período de 90 dias para trabalhar em um acordo comercial após ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O acordo evita as tarifas de 30% que estavam previstas para entrar em vigor na sexta-feira.

Falando em uma coletiva de imprensa regular após o anúncio, Sheinbaum disse que a pausa protege o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) e significa que os produtos em conformidade com o pacto continuarão isentos das tarifas de 25% que Trump impôs neste ano devido à crise do fentanil.

Aproximadamente 85% das exportações mexicanas estão em conformidade com as regras de origem descritas no USMCA, de acordo com o Ministério da Economia do México.

O ministro da Economia, Marcelo Ebrard, falando ao lado de Sheinbaum, disse que o acordo desta quinta-feira aproximou os países da garantia de um pacto comercial de longo prazo.

"Tudo isso foi alcançado sem uma única concessão por parte do México", disse Ebrard. "É uma grande conquista."

Tanto Sheinbaum quanto Ebrard enfatizaram que a pausa significa que o México continua a ser um dos países do mundo com maior acesso preferencial ao mercado dos EUA.

