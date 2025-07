Por que terremoto mais forte desde 2011 não causou estrago como naquele ano

O terremoto de magnitude 8,8 que se iniciou na terça-feira no Pacífico, com epicentro na região russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, foi o de maior intensidade desde os tremores de magnitude 9,1 que provocaram o acidente de Fukushima, no Japão, em 2011.

À época, a tragédia deixou quase 20 mil mortos, mais de 6.200 feridos e 2.500 desaparecidos. Mas por que o fenômeno desta semana, que não resultou em mortos e feridos informados até o momento, não repetiu o rastro de destruição causado pelo terremoto e tsunami Tohoku há 14 anos?

O que aconteceu

Um dos motivos de não ter havido grande destruição foi o fato de que o tremor aconteceu no meio do oceano, longe da costa. "As pessoas sentiram a passagem das ondas sísmicas, mas, ao chegar nas construções, elas não tiveram tanta intensidade para causar uma destruição", explica o sismólogo Bruno Collaço, da USP.

Ainda assim, o terremoto desta semana foi considerado um "megassismo", o tipo mais poderoso existente. Ele ocorreu em zonas de subducção, onde uma placa tectônica oceânica, mais densa, é empurrada e forçada a mergulhar sob outra placa continental, menos densa. Apesar disso, sua localização foi um fator essencial para a menor destruição vista.

Ondas do tsunami geradas pelos abalos também não foram tão grandes. "As maiores chegaram a 'apenas' cinco metros. Em casos passados de tsunamis devastadores, as ondas tinham 30 metros ou até mais. Houve essa sorte de a coluna de água soerguida não ter sido tão grande para gerar ondas maiores", comenta Collaço.

Prédio destruído após terremoto atingir a região de Kamchatka, na Rússia Imagem: Ministério Russo de Situações de Emergência/AFP

Mas por que o terremoto não formou megaondas? Quando um tremor de magnitude capaz de formar um tsunami acontece, a "energia não é distribuída simetricamente", esclareceu o especialista em terremotos Amilcar Carrera-Cevallos, à revista Scientific American. Ou seja, um tsunami não se move em todas as direções com o mesmo momento, porque falhas no fundo do mar não se rompem de maneira linear e organizada.

O tamanho das ondas é dependente não apenas da intensidade, mas de como acontece o movimento da terra nas profundezas do oceano. Esta informação só é descoberta quando o fenômeno já começou, o que leva a cientistas a atualizarem os alertas com frequência, explicou ainda à Scientific American o cientista de tsunamis Diego Melgar, da Universidade do Oregon.

Alertas iniciais são baseados apenas na localização da fonte e no tamanho estimado, mas só isso não determina quanta água será movida ou onde as ondas irão se concentrar. Para prever impactos de maneira precisa, cientistas precisam saber o quanto da falha [geológica] se abriu, sobre qual área e o quão próxima da fossa o deslizamento ocorreu. Diego Melgar, cientista de tsunamis da Universidade do Oregon

Destruição e mortes também não foram maiores porque, apesar de não ser possível prever um terremoto, o sistema de alertas para tsunamis funcionou quando os tremores se iniciaram. "O aviso de tsunami evacuou bastante a costa, principalmente no Japão. Mais de um milhão de pessoas saíram do litoral. As ondas no Japão tiveram pouco mais de um metro, mas as pessoas já estavam procurando abrigo", diz Collaço.

Altura das ondas que chegam à costa é influenciada pela profundidade e formato do fundo do oceano no local por onde estão passando. Ou seja, um tsunami é "ajudado" ou atrapalhado pelas formas do litoral contra o qual se choca. "Características como baías podem amplificar alturas das ondas; tsunamis também podem ser difratados (desviados) ao redor de ilhas", afirmou à revista o sismólogo Stephen Hicks, da University College London.

Altas ondas atingiram regiões russas, mas bem menores do que o esperado inicialmente Imagem: Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências/Reuters

Diferença de intensidade do tremor de 2025 em relação ao de 2011 também foi significativa. À primeira vista, um terremoto de magnitude 8,8 pode parecer não tão mais suave do que um de 9,1, mas a escala para terremotos também não é linear. Em outras palavras, um pequeno aumento em magnitude é equivalente a um enorme salto em energia mecânica durante o tremor. Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o terremoto de 2011 foi quase três vezes mais forte do que o desta semana.

Mesmo entre terremotos de magnitudes iguais, os efeitos são diferentes por causa das características geológicas de sua localização. O terremoto de 2004 que atingiu a Indonésia também teve magnitude 9,1, mas matou mais de 280 mil pessoas. Ou seja, 14 vezes mais que o de 2011.

O "coração do terremoto" deste ano aconteceu na península de Kamchatka, uma área de pescadores menos densamente povoada da Rússia. Isso gerou menor destruição de estruturas civis. Além disso, outros tremores que já haviam começado em 20 de julho também deixaram os moradores de sobreaviso e podem ter auxiliado a prevenir uma situação mais grave. Segundo o Kremlin, não houve mortos na Rússia.

Este sistema se estabeleceu no Pacífico desde os anos 60, e as pessoas recebem avisos sobre o tsunami e podem evacuar. É mais difícil para aqueles vivendo próximo ao terremoto, já que têm menos tempo, mas o terremoto é o aviso deles para um possível tsunami e a necessidade urgente de se movimentar para terreno mais alto. Lisa McNeill, professora de tectonismo da Universidade de Southampton, à rede australiana ABC

Além disso, os megatremores ocorreram em uma área conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, frequentemente atingida por vulcanismo, terremotos e tsunamis devido à confluência de placas tectônicas. Por isso, existe não só infraestrutura preventiva, mas um eficiente procedimento de evacuação da população já preparada para isso — o que foi disparado na Rússia, Japão, Havaí (EUA), Chile e Equador, entre outras nações.