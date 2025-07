PL expulsa deputado que defendeu Moraes e criticou Trump

Do UOL, em Brasília

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, expulsou o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues do partido por defender o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e criticar o presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Decisão de expulsar Rodrigues foi tomada após entrevista do deputado. O parlamentar, eleito por São Paulo, afirmou ao portal Metrópoles que a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes é "absurda" e Trump precisa cuidar do próprio país e não "se meter com o Brasil".

A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, em nota

Costa Neto afirmou que Trump é o presidente mais forte do mundo. "O que precisamos é de diplomacia e de diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação", disse. Rodrigues foi procurado, mas não respondeu aos questionamentos do UOL. O espaço segue aberto a manifestação.

Deputado é crítico ao bolsonarismo. Em entrevista ao UOL na semana passada, Rodrigues afirmou que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) precisa ser "menos filho e mais parlamentar".

Ele foi ministro de Dilma. Rodrigues ocupou a pasta dos Transportes no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT) e disse ter inconsistências no projeto de anistia aos presos em 8 de Janeiro. O parlamentar defendeu que o texto seja submetido às comissões do Congresso e não tramite em regime de urgência.