Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta ligeira

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou de forma ligeira na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permaneceu estável, embora esteja levando mais tempo para que os trabalhadores demitidos encontrem novas oportunidades.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 1.000, para 218.000 com ajuste sazonal na semana encerrada em 26 de julho, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.

O mercado de trabalho tem desacelerado, com os economistas dizendo que a incerteza sobre onde os níveis tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabarão tem deixado as empresas cautelosas quanto ao aumento do número de funcionários.

Mas a oferta de mão de obra também diminuiu em meio à repressão da Casa Branca à imigração.

Na quarta-feira, o Federal Reserve manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%, resistindo à pressão de Trump para reduzir os custos dos empréstimos.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse a repórteres que o mercado de trabalho está em equilíbrio. Mas ele acrescentou que, como isso se deve em parte ao declínio tanto da demanda quanto da oferta, "vemos um risco de queda no mercado de trabalho".

A hesitação dos empregadores em aumentar as contratações significa que há menos empregos para os que estão sendo demitidos.

O número de pessoas que receberam benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, permaneceu inalterado em 1,946 milhão, ajustado sazonalmente, durante a semana que terminou em 19 de julho, segundo o relatório.

