Onde tem feriado em agosto? Veja previsão do mês e feriados nacionais até o fim do ano

O mês de agosto não tem feriados nacionais, mas comemora-se o Dia dos Pais no segundo domingo do mês, dia 10. A data comemorativa, porém, não é feriado.

Alguns feriados estaduais também acontecem no mês.

- Paraíba - 5 de agosto, data da fundação do Estado e do aniversário de João Pessoa

- Rio Grande do Norte - 7 de agosto, data do aniversário do Estado

- Pará - 15 de agosto, data da adesão do Estado à Independência

- Tocantins - 15 de agosto, Dia do Senhor do Bonfim

Já os feriados municipais de agosto ocorrem em:

- Belo Horizonte - 15 de agosto, pela comemoração do dia da padroeira da capital de Minas Gerais, Assunção de Nossa Senhora;

- Campo Grande - 26 de agosto, aniversário da cidade da capital de Mato Grosso do Sul

- Maceió - 27 de agosto, dia da padroeira da capital de Alagoas, Nossa Senhora dos Prazeres.

Outras datas comemorativas também ocorrem em agosto, como:

- 5 de agosto - Dia Nacional da Saúde

- 6 de agosto - Dia Nacional dos Profissionais da Educação

- 9 de agosto - Dia Internacional dos Povos Indígenas

- 11 de agosto - Dia do Estudante

- 18 de agosto - Dia do Estagiário

- 26 de agosto - Dia Internacional da Igualdade da Mulher

Há ainda nove feriados até o fim deste ano de 2025. São eles:

- 7 de setembro - Independência do Brasil (feriado nacional);

- 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

- 28 de outubro - Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

- 2 de novembro - Finados (feriado nacional);

- 5 de novembro - Proclamação da República (feriado nacional);

- 20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

- 24 de dezembro - Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

- 25 de dezembro - Natal (feriado nacional); e

- 31 de dezembro - Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).