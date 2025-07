Óleo de banho Dove ou Nivea? Testamos os dois e dizemos qual gostamos mais

Durante as últimas semanas, testei dois produtos voltados para hidratação no banho: os óleos de banho da Dove e da Nivea. Ambos prometem limpar e hidratar a pele com fórmulas à base de óleos, mas entregam experiências diferentes.

Veja, a seguir, a minha opinião sobre os dois produtos.

Textura e aplicação

Apesar do nome, o produto da Dove se comporta mais como um sabonete glicerinado do que como um óleo. A textura é cremosa e leve, com boa espalhabilidade.

Já o da Nivea tem uma consistência mais densa e oleosa, lembrando um leite de limpeza. Ambos produzem bastante espuma, mas o Dove surpreende por espumar até mais que o Nivea, mesmo com menor concentração de óleo.

Hidratação e sensação na pele

O Dove entrega uma hidratação eficiente com toque mais suave, ideal para quem busca um sabonete que limpe sem agredir. Por ter glicerina na fórmula e uma ação de limpeza menos agressiva, ele preserva a barreira natural da pele, sem causar ressecamento ou aquela sensação de pele repuxando.

Já o da Nivea oferece uma hidratação mais intensa e deixa um filme protetor sobre a pele —uma camada fina e perceptível que ajuda a reter a umidade e proporciona uma sensação de maciez prolongada. Essa camada não é pegajosa, mas dá à pele um toque mais escorregadio e protegido após o banho.

Fragrância e fixação

A fragrância do Dove é agradável e mais suave, fica na pele de maneira discreta. O Nivea tem cheiro mais intenso e que permanece por mais tempo no corpo, o que pode agradar quem prefere fragrâncias mais marcantes após o banho.

Custo-benefício

Os produtos costumam ter um preço similar e ambos rendem bem. O Dove se destaca pela leveza e facilidade no enxágue, enquanto o Nivea entrega um cuidado "mais potente", com maior sensação de hidratação após o uso.

Qual gostei mais

Para o uso diário, o Dove me parece mais prático por ser leve, ter fácil enxágue e limpar de forma mais suave. Já o Nivea funciona melhor em dias em que a pele está mais ressecada ou após exposição ao sol, por exemplo. Ambos cumprem bem o que se propõem.

Para quem eu indico

O Dove é uma boa escolha para quem tem pele sensível, prefere fragrâncias discretas ou busca um sabonete com hidratação leve para o uso diário.

Já o Nivea é indicado para quem tem pele seca, quer um reforço na hidratação após o sol ou o frio, ou procura um óleo de banho que substitua o sabonete comum, com maior fixação de fragrância.

