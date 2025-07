Números benignos sugerem que inflação da zona do euro continua dentro da meta

FRANKFURT (Reuters) - A inflação em algumas das maiores economias da zona do euro ficou dentro ou um pouco acima das expectativas neste mês, indicando que o crescimento dos preços no bloco monetário permaneceu próximo da meta de 2% do Banco Central Europeu.

A inflação da zona do euro diminuiu para 2% neste verão, e o Banco Central agora a vê pairando perto desse nível, mesmo com alguns formuladores de política monetária temendo que os riscos tenham mudado.

A inflação na Itália diminuiu para 1,7% em julho, de 1,8% em junho, ficando acima das expectativas de 1,6%, enquanto o crescimento dos preços na França ficou inalterado em 0,9%, acima das expectativas de 0,8%, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.

Os dados, combinados com um salto antecipado na inflação espanhola, que passou de 2,3% para 2,7%, sugerem um modesto risco de alta nos números da zona do euro, que devem ser divulgados na sexta-feira e são vistos pelos economistas como sendo de 1,9%, após uma leitura de 2,0% em junho.

No entanto, é improvável que uma falha tão pequena preocupe o BCE, depois que ele deixou claro que considera a inflação derrotada e que não tem pressa em alterar as taxas de juros novamente depois de reduzi-las pela metade para 2% no ano até junho.

O BCE também está interessado em esperar até obter mais clareza sobre como a evolução de um conflito comercial global afetará os preços.

Espera-se que as tarifas comerciais, impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às importações para os EUA, pesem sobre os preços por enquanto, uma vez que desaceleram o comércio global e o crescimento econômico, mas um grande realinhamento nas cadeias de valor das empresas poderia, na verdade, aumentar as pressões sobre os preços mais adiante.

Por enquanto, o BCE vê a inflação caindo para menos de 2% nos próximos meses e projeta um período de 18 meses de subestimação antes que o crescimento dos preços volte a 2% em 2027.

Esse quadro de inflação moderada e o crescimento relativamente resiliente são os motivos pelos quais os investidores financeiros acreditam que o BCE está próximo de terminar de cortar as taxas. Os mercados veem menos de 50% de chance de outro corte nas taxas este ano e começaram a precificar um aumento para o final de 2026.

A leitura da inflação da zona do euro na sexta-feira também será influenciada pela Alemanha, mas os números de vários Estados alemães mostraram apenas mudanças modestas em comparação com o mês anterior.

Os formuladores de política monetária esperam que a inflação da zona do euro permaneça perto de 2%, já que o crescimento ainda rápido dos preços dos serviços será compensado pelos preços da energia e das mercadorias.

O euro mais forte e o crescimento salarial discreto também estão exercendo uma certa pressão de baixa sobre os preços, o suficiente para contrabalançar a pressão de alta decorrente do aumento dos gastos do governo com itens como defesa ou infraestrutura.

(Reportagem de Balazs Koranyi)