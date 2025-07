Flamengo lança 3º uniforme e resgata escudo original do time; confira preço

Os torcedores do Flamengo já podem comemorar: o time acaba de lançar um terceiro uniforme. A estreia do novo manto deve acontecer hoje no jogo do rubro-negro contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O uniforme já está disponível para compra, com o preço de lançamento de R$ 399,99, tanto a versão masculina quanto a feminina.

Novo uniforme é inspirado na origem do Flamengo

Esse é o terceiro uniforme para a temporada 2025 e faz referências às raízes do clube, relembrando as origens da fundação do Clube de Regatas do Flamengo em 1895, segundo a Adidas, fornecedora do material.

A nova camiseta é predominantemente off-white e também conta com detalhes em dourado, preto e vermelho. A peça ainda apresenta uma textura inspirada no movimento dos remos na água, que faz referência à origem náutica do clube.

Terceiro uniforme do Flamengo para a temporada 2025 Imagem: Divulgação

O escudo do time na versão de 1895 está estampado no peito do uniforme, enquanto a versão atual, também em dourado, aparece abaixo da gola nas costas da camisa. Há também as tradicionais três listras no ombro, marca registrada da Adidas.

