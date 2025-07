Noruega receberá centro de dados para IA gerido por parceria que inclui OpenAI

A empresa norueguesa Aker, a britânica Nscale e a empresa de tecnologia americana OpenAI anunciaram nesta quinta-feira (31) uma parceria para abrir, antes de 2026, um centro de dados para inteligência artificial (IA) no norte da Noruega.

Para essa iniciativa, batizada de Stargate Norway, as empresas Aker e Nscale, que serão proprietárias de 50% do centro de dados, investirão cerca de 1 bilhão de dólares (quase 6 bilhões de reais) na fase inicial do projeto, afirma o comunicado conjunto.

"O lançamento de uma das primeiras gigafábricas de IA da Europa representa um marco estratégico para a região e reforça seu papel no cenário mundial de IA", declarou Josh Payne, presidente executivo da Nscale.

A fábrica estará localizada em Kvandal, perto de Narvik, no norte da Noruega, e será alimentada exclusivamente por energias renováveis, já que esta região possui abundantes recursos hidrelétricos.

A OpenAI, gigante americana de IA generativa e desenvolvedora do ChatGPT, será um dos primeiros clientes.

Trata-se da "primeira iniciativa da OpenAI em matéria de centros de dados no continente, assim como a primeira sede europeia no âmbito do seu programa 'OpenAI for Countries'," destacam as empresas no comunicado.

A fábrica vai precisar de 100.000 chips, que serão fornecidos pela Nvidia.

