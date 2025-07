Mulher é condenada à prisão perpétua por matar ex-namorado que usava Tinder

Uma mulher foi condenada à prisão perpétua por assassinar o ex-namorado, em dezembro do ano passado, após descobrir que o homem havia criado perfil no aplicativo de relacionamento Tinder.

O que aconteceu

Kirsty Carless, 33, foi condenada por matar a facadas o ex-companheiro, Louis Price, 31. O homem foi assassinado na casa dos pais dele, em Norton Canes, Staffordshire, na Inglaterra. As informações são da BBC.

Crime foi "motivado por raiva e ciúmes", segundo o Tribunal de Stafford. De acordo a decisão, Kirsty se enfureceu após descobrir que Louis havia criado um perfil no Tinder, aplicativo usado por pessoas que buscam relacionamento.

Tribunal afirmou que Kirsty "destruiu a vida de um jovem e de sua família". De acordo com a decisão, a ré "não demonstrou nenhum remorso" pelo crime que tirou a vida Louis e já havia feito ameaças ao homem por não aceitar o fim do namoro — não foi informado há quanto tempo eles estavam separados.

Kirsty alegou que "não se lembrava" do ocorrido e disse não ser uma "pessoa violenta". No dia do crime, ocorrido em 24 de dezembro de 2024, ela havia saído para beber com um amigo, horas depois recebeu mensagem de uma amiga com o print do perfil de Louis no Tinder, o que a teria deixado enfurecida.

Na sequência, ela solicitou um táxi e foi até a casa dela, onde pegou uma faca na cozinha, arma usada no crime. Ela então pediu outro táxi, foi até a casa do ex-namorado com a intenção de matá-lo, segundo a Justiça inglesa. O crime foi filmado por imagens de câmeras de segurança e mostra quando ela atinge a vítima com uma facada no peito, próximo ao coração. O homem morreu no local. Ele era pai de seis filhos de um relacionamento anterior.

Após o crime, a ré voltou para sua casa de táxi e confessou o ocorrido aos pais. Condenada, ela terá que cumprir ao menos 25 anos de prisão no regime fechado para estar elegível a pedir prisão condicional, segundo prevê a legislação inglesa.