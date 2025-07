Morte de mais quatro aves fecha ao público zoológico do Rio

Mapa

No dia 25 deste mês, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em aves do zoológico da capital fluminense.

>>Combate à gripe aviária mostra eficiência do Brasil, diz ministro

A ocorrência foi registrada em 17 de julho, após o serviço veterinário Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa-RJ) receber alerta sobre mortes súbitas de galinhas-d'angola no local.

As amostras colhidas foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, em São Paulo, que diagnosticou a presença do vírus subtipo H5N1. Com a confirmação da gripe aviária, todos os animais foram eliminados como medida sanitária para conter a disseminação do vírus.