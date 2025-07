Moraes determina que AGU tome providências sobre extradição de Zambelli

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a AGU (Advocacia-Geral da União) acompanhe e adote providências para a extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O que aconteceu

Moraes determinou que a AGU acompanhe e adote providências "cabíveis e necessárias" relacionadas à extradição. "Considerando a comunicação da prisão da ré condenada Carla Zambelli Salgado de Oliveira na República Italiana, oficie-se à Advocacia-Geral da União para que acompanhe e adote as providências cabíveis e necessárias relacionadas ao processo de extradição da ré."

Zambelli foi presa em Roma, na Itália, na última terça-feira. Ela foi condenada a dez anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Deputada passará por audiência amanhã às 6h (horário de Brasília), na 4ª Seção da Corte de Apelação de Roma. Caberá ao juiz Aldo Morgigni conduzir o interrogatório da parlamentar, que poderá comparecer presencialmente ou ser ouvida por videoconferência. Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, na periferia da capital italiana.

Durante a audiência, ela deverá responder se aceita ou não ser enviada ao Brasil. Caso recuse, o processo de extradição seguirá os trâmites legais, e o juiz poderá decidir mantê-la presa, conceder prisão domiciliar ou liberá-la enquanto o processo estiver em andamento. A deputada será acompanhada por seu advogado italiano, Pieremilio Sammarco.

Caso a Corte decida pela extradição, a deputada poderá recorrer à Corte de Cassação, instância superior do Judiciário italiano. Se a decisão for mantida, o processo segue para o Ministério da Justiça italiano, no qual caberá ao ministro Carlo Nordio dar a palavra final.

Por se tratar de uma decisão político-administrativa, a defesa de Zambelli ainda poderá recorrer ao TAR (Tribunal Administrativo Regional). O órgão é uma instância especial da Justiça italiana para contestar atos do poder público. Caso o TAR mantenha a decisão, ainda restará recurso ao Conselho de Estado, segunda e última instância da Justiça administrativa. Se todos os recursos forem negados, Zambelli será extraditada ao Brasil.

Procurado pelo UOL, o advogado de Zambelli não quis se manifestar sobre qual será a linha adotada para evitar a extradição. Questionado sobre a possibilidade de um pedido de asilo político, ele declarou apenas que Zambelli "tem cidadania italiana", sem dar maiores explicações.