Microsoft ultrapassa US$ 4 trilhões em capitalização de mercado

O grupo americano Microsoft ultrapassou a marca de 4 trilhões de dólares (R$ 22,4 trilhões na cotação atual) em valor de mercado pela primeira vez nesta quinta-feira (31), graças a resultados trimestrais melhores do que o esperado.

Suas ações subiram 6,25% no início do pregão na Bolsa de Valores de Nova York nesta quinta-feira, para 545,34 dólares (R$ 3.055). Desde o início do ano, seu preço subiu quase 30%.

A Microsoft se torna assim a segunda empresa a ultrapassar a marca simbólica dos 4 trilhões de dólares, depois da gigante de semicondutores Nvidia no início de julho.

