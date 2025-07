Metalúrgica Gerdau tem lucro ajustado de R$863 mi no 2º tri, queda de 9% na base anual

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Metalúrgica Gerdau, holding controladora da Gerdau, teve lucro líquido ajustado de R$863 milhões no segundo trimestre, retração de 9,1% ante mesma etapa do ano passado, de acordo com seu balanço corporativo apresentado nesta quinta-feira.

O desempenho operacional, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, da Metalúrgica Gerdau caiu 2,4% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período em 2024, totalizando R$2,56 bilhões, com a margem recuando 1,2 ponto percentual, para 14,6%.

Separadamente, a empresa também anunciou o pagamento de dividendos de R$0,08 por ação.

