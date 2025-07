Melhora o sono e a digestão: os benefícios do chá de lúcia-lima à saúde

O chá de lúcia-lima, também conhecido como erva-luísa ou bela-luísa, é uma infusão preparada com as folhas da planta Aloysia citrodora, conhecida pelo aroma cítrico suave, semelhante ao limão. Originária da América do Sul, a planta é cultivada em várias regiões e bastante apreciada pelo sabor leve e agradável.

Entre os principais componentes da bebida estão óleos essenciais, como citral e limoneno, além de flavonoides e polifenóis. A seguir, veja os principais benefícios do chá de lúcia-lima para a saúde.

1. Tem leve ação calmante

A lúcia-lima é uma planta aromática que se destaca por conter compostos como citral, flavonoides e verbascosídeo, capazes de atuar no sistema nervoso central. Isso provoca uma leve ação calmante, aliviando os sintomas de estresse e ansiedade de forma natural. De forma geral, o consumo da infusão preparada com suas folhas costuma ser associado à sensação de relaxamento.

2. Melhora sintomas gastrointestinais

A infusão das folhas dessa planta aromática pode aliviar desconfortos gastrointestinais, como gases, cólicas e digestão lenta. Essa ação está relacionada às propriedades carminativas, que favorecem a eliminação de gases, e espasmolíticas, que relaxam a musculatura do trato digestivo, reduzindo as dores abdominais.

3. Tem ação anti-inflamatória

Compostos presentes na Aloysia citrodora, como o verbascosídeo e outros polifenóis, possuem ação anti-inflamatória. Eles ajudam a controlar a produção de substâncias do corpo que causam inflamação, como as citocinas TNF-a e IL-6, que estão associadas a doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide e outras condições autoimunes.

4. Tem efeito antioxidante

A Aloysia citrodora contém compostos com ação antioxidante, como verbascosídeo, ácido rosmarínico e luteolina. Estes antioxidantes neutralizam os radicais livres e reduzem o estresse oxidativo no organismo. Portanto, podem contribuir para a prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas.

5. Pode ajudar na qualidade do sono

Os efeitos sedativos e relaxantes da lúcia-lima induzem o sono. A planta é tradicionalmente utilizada em casos leves de insônia, já que aumenta a sensação de tranquilidade.

6. Reforça a imunidade

Os compostos antioxidantes da lúcia-lima atuam protegendo as células de defesa do organismo, como os neutrófilos, contra os efeitos nocivos dos radicais livres. Essa proteção contribui para manter essas células funcionando adequadamente, o que melhora a resposta do sistema imunológico.

Quantidade recomendada

A recomendação é consumir de 1 a 2 xícaras de chá de lúcia-lima por dia, utilizando cerca de 1 a 2 colheres de chá das folhas secas por xícara.

Contraindicações

A lúcia-lima não é recomendada em alguns casos:

Durante a gravidez e a amamentação, como a maioria das plantas medicinais, já que não há estudos que comprovem sua segurança.

Pessoas com doenças graves no fígado ou nos rins devem evitá-la.

Indivíduos que utilizam ansiolíticos e sedativos devem ter cautela ao consumir o chá, pois ela pode aumentar seus efeitos.

O consumo excessivo pode causar irritação estomacal.

Como preparar?

Para preparar o chá, recomenda-se utilizar aproximadamente 1 colher de sopa de folhas secas ou de 1 a 2 ramos frescos em 200 a 250 mL de água fervente. A infusão deve permanecer por 5 a 10 minutos e ser coada antes do consumo.

Fontes: Joceline Franco Dall Agnol, farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas, doutora em ciências da saúde e professora da escola de medicina e ciências da vida da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); e Vavo Krieck, mestre em bioética industrial e professor do curso de gastronomia da mesma instituição.