Marchand conquista ouro após quebrar recorde mundial de natação; Summer McIntosh volta a vencer

Os astros da natação Léon Marchand, da França, e Summer McIntosh, do Canadá, conquistaram uma medalha de ouro cada no Mundial nesta quinta-feira (31), atraindo mais uma vez os holofotes do evento realizado em Singapura.

Um dia após quebrar o recorde mundial dos 200 m medley individual nas semifinais, Marchand levou o ouro na final, vencendo com um tempo de 1:53.68, o segundo melhor da história, após seu recorde de 1:52.69.

Marchand teve que superar o americano Shaine Casas, que fez frente a ele, mas terminou em segundo lugar (1:54.30), seguido pelo húngaro Hubert Kos (1:55.34).

Este foi o primeiro ouro de Marchand em Singapura, um ano depois de conquistar quatro títulos individuais nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Eu estava tão animado ontem [quarta-feira] que não consegui dormir", disse Marchand. "Acho que perdi muita energia ontem à noite, mas meu objetivo era quebrar o recorde, então fiquei muito feliz".

Marchand também competirá nos 400m medley individual esta semana.

- McIntosh ameaça recorde de Phelps -

O recorde de Michael Phelps de cinco títulos individuais em um único Mundial está agora ameaçado pelo fenômeno canadense Summer McIntosh.

A jovem de 18 anos conquistou seu terceiro ouro em sua terceira final de Mundial com a vitória nos 200m borboleta, quebrando um novo recorde mundial.

McIntosh tocou a parede em 2:01.99, a 18 centésimos do recorde estabelecido em 2009 pela chinesa Liu Zige.

Seu tempo é o segundo melhor da história.

"No geral, estou feliz com o tempo e com meu recorde pessoal, mas não alcancei meu objetivo hoje", disse McIntosh sobre o recorde mundial.

A americana Regan Smith ficou em segundo lugar com 2:04.99, e a australiana Elizabeth Dekkers terminou em terceiro com 2:06.12.

A chinesa Yu Zidi, de apenas 12 anos, terminou em quarto lugar (2:06.43).

Esta é a segunda vez neste Mundial que a adolescente fica de fora do pódio.

McIntosh, campeã olímpica dos 200m borboleta, já venceu os 400m livre e os 200m medley nesta prova de Singapura.

Seu próximo desafio será nos 800m livre, tendo a lenda americana Katie Ledecky como sua principal rival.

- Popovici vence nos 100m e 200m -

O romeno David Popovici conquistou uma dobradinha no sprint após vencer os 100m livre, tendo triunfado antes nos 200m livre.

Popovici venceu em 46,51 segundos, superando o americano Jack Alexy (46,92) e o australiano Kyle Chalmers (47,17).

O tempo de Popovici foi o segundo melhor da história, em uma prova na qual o atual campeão olímpico e recordista mundial, o chinês Pan Zhanle, não estava presente.

A equipe dos Estados Unidos brilhou na final dos 50 m costas feminino, com Katharine Berkoff levando o ouro (27,08) e sua compatriota Regan Smith levando a prata (27,25).

Na final do revezamento 4x200 m livre feminino, a Austrália venceu, liderada por Mollie O'Callaghan.

A cinco vezes medalhista de ouro olímpica liderou sua equipe na vitória sobre os Estados Unidos, enquanto o bronze ficou com a China, comemorado pelos muitos fãs chineses na arena.

