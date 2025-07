Após sanção, Moraes janta com Lula e outros ministros do STF

Ao menos quatro ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) devem participar de um jantar nesta noite com o presidente Lula (PT) no Palácio da Alvorada após os Estados Unidos anunciarem a sanção ao ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Presidente fez o convite ontem. Ele se reuniu com os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso no Palácio do Planalto após o Supremo divulgar uma nota em solidariedade a Moraes. Todos os ministros foram convidados para o jantar hoje. O UOL confirmou a participação de Moraes e dos mesmos três que haviam estado com o petista ontem.

O encontro deve servir para reforçar o apoio a Moraes e discutir como lidar com a punição. Alguns ministros ainda estão fora de Brasília. Eles devem retornar hoje à noite para a capital. Flávio Dino, indicado por Lula, está no Maranhão. Seu voo está previsto para chegar por volta das 20h30 em Brasília, mas ainda não há confirmação se ele vai conseguir comparecer ao jantar.

Lula se aproxima de magistrados após ofensiva internacional sem precedentes ao STF. Ele telefonou para Moraes ontem para prestar solidariedade. Com a punição, o ministro está proibido de usar as principais bandeiras de cartões de crédito e ter contas bancárias em instituições que atuem também no sistema bancário americano. Também não pode entrar nos EUA.

Autoridades discutem como responder à punição. Segundo apurou o UOL, uma das cartas na manga seria acionar a AGU (Advocacia-Geral da União) para defender Moraes nos Estados Unidos. Atualmente, a pasta já conta com um escritório de advocacia contratado nos EUA que atua na ação movida pela Rumble contra o ministro na Justiça da Flórida.

Suprema Corte disse que não se "desviará de sua função" de defender a Constituição. No texto ontem, o STF também citou a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que as decisões de Moraes foram chanceladas por seus colegas de tribunal.