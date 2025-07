Luis Díaz se diz "muito feliz" em sua apresentação ao Bayern de Munique

O atacante colombiano Luis Díaz, recém-contratado junto ao Liverpool pelo Bayern de Munique, se mostrou animado em sua apresentação ao clube bávaro nesta quinta-feira (31).

"Muito feliz por estar aqui, em Munique, com um time tão grande e tradicional como o Bayern", declarou o jogador de 28 anos em entrevista coletiva.

"Minhas primeiras impressões foram muito boas. O pouco que compartilhei com os jogadores e a comissão técnica foi muito agradável", disse ele sobre suas primeiras horas no Bayern, atual campeão da Bundesliga.

Quando questionado sobre o objetivo que estabeleceu para si mesmo nesta nova fase de sua carreira, após ter conquistado títulos em Portugal pelo Porto e na Inglaterra com a camisa do Liverpool, o colombiano não escondeu sua ambição.

"Escolhi o Bayern porque meus objetivos, minhas ambições a serem alcançadas, ainda são altos. Minhas expectativas são muito altas, obviamente eu queria escolher um grande time, um grande clube. Estou chegando a um clube com muita história para competir e vencer o máximo que puder", explicou Díaz, acrescentando que um outro objetivo é se ambientar o mais rápido possível.

Após sua contratação, que segundo a imprensa inglesa e alemã teria sido fechada por € 75 milhões (cerca de R$ 480 milhões pela cotação atual), ele se tornou o terceiro reforço mais caro do Bayern, embora seu preço não pareça ser motivo para pressão.

"Obviamente, sei o jogador que sou, o que estou dando a cada clube ao qual eu vou. Sei o que estou jogando a cada ano, cresci em termos futebolísticos. Não posso dizer que valho € 70 ou € 75 milhões, seja qual for o valor que os clubes queiram pagar. Estou aqui apenas para provar por que me queriam no time, para tentar provar isso em campo", afirmou.

Em Munique, ele se tornará o terceiro colombiano a vestir as cores do Bayern, depois de 'El Tren' Adolfo Valencia (nos anos 1990) e, mais recentemente, James Rodríguez, com quem Díaz disse ainda não ter conversado a respeito de sua transferência.

Sobre sua adaptação ao esquema do Bayern, Díaz, que pode jogar tanto na ponta esquerda quanto no centro do ataque, revelou que já conversou com seu novo treinador, o belga Vincent Kompany, sobre sua posição.

"Ele me disse que a preferência é jogar pelo lado esquerdo. Onde quer que eu jogue, estarei à disposição do técnico e da equipe, mas a prioridade é a ponta".

