Lucro da Pilgrim's Pride aumenta 9% no 2º trimestre, para US$ 355,5 milhões

A processadora norte-americana de frango Pilgrim's Pride, controlada pela brasileira JBS, obteve lucro líquido de US$ 355,5 milhões, ou US$ 1,49 por ação, no segundo trimestre de 2025, informou a companhia na quarta-feira, 30, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 9% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 326,3 milhões, ou US$ 1,37 por ação.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 406,2 milhões, ou US$ 1,70 por ação, em comparação a US$ 398 milhões, ou US$ 1,67 por ação, um ano antes. A receita líquida aumentou 4,3% na mesma comparação, para US$ 4,76 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 1,57 por ação e receita de US$ 4,62 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 4,7%, para US$ 686,9 milhões. A margem Ebitda ajustado ficou estável, em 14,4%.

Durante o trimestre, a companhia aproveitou os fundamentos de mercado atraentes, disse em comunicado o CEO da Pilgrim's, Fabio Sandri. "A relativa disponibilidade e acessibilidade do frango em comparação com outras proteínas continua tendo apelo entre os consumidores", afirmou.

Nos Estados Unidos, as vendas líquidas aumentaram 5,87% ante o segundo trimestre do ano passado, para US$ 2,82 bilhões. O segmento de alimentos preparados acelerou sua presença devido à demanda por seu portfólio de marcas, à ampliação da linha de produtos no varejo e no serviço de alimentação, segundo a Pilgrim's.

A receita líquida no México diminuiu 4,73% na mesma comparação, para US$ 565,7 milhões. "Dado o potencial geral de crescimento do México e nosso desempenho, continuaremos investindo na expansão da capacidade para impulsionar nossas estratégias", disse Sandri.

Na Europa, a receita líquida cresceu 5,36%, para US$ 1,37 bilhão.

*Com informações da Dow Jones Newswires