Juiz que matou ciclista diz que só bebeu duas cervejas e nega embriaguez

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, 61, que atropelou e matou a ciclista Thaís Bonatti, 33, em Araçatuba (SP), negou que estivesse embriagado no dia do acidente.

O que aconteceu

Fernando Augusto confirmou que esteve na noite anterior ao acidente em uma casa noturna, mas alegou que teria consumido apenas duas cervejas nas horas anteriores ao ocorrido. A declaração do juiz, dada em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, foi revelada pela TV Tem, afiliada da Globo na região, e confirmada pelo UOL junto ao inquérito do caso.

Juiz disse que permaneceu no local do acidente e que os policiais militares que efetuaram sua prisão não teriam oferecido o aparelho para realizar teste de bafômetro. Os agentes, porém, afirmaram no boletim de ocorrência que o magistrado apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, incapacidade de elaborar sentenças e dificuldades na coordenação motora.

Exame clínico atestou que juiz estava "alcoolizado/embriagado". No dia em que foi preso, ele foi submetido a um exame clínico que comprovou a presença de álcool no organismo dele.

Testemunhas reforçaram em depoimento que Fernando teria feito uso de bebida alcoólica dentro da casa noturna. A própria mulher que estava no carro com o juiz relatou às autoridades que ele estava embriagado. Como a mulher não teve a identidade divulgada, o UOL não conseguiu localizá-la para pedir posicionamento. Ela não foi indiciada.

No depoimento, Fernando disse que a mulher que estava com ele no carro seria uma "amiga". Entretanto, ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher estaria seminua no colo do juiz, o que teria provocado o acidente que resultou na morte de Thaís. Polícia não revelou qual o grau de relação entre a mulher e o magistrado.

Juiz também disse que momentos antes do acidente olhou para os dois lados e não teria visto a ciclista. Ele ainda alegou fazer uso de medicamentos controlados por estar em tratamento contra depressão. A Polícia Civil não informou se ele estaria medicado no momento do acidente ou se isso teria alguma influência no acidente.

Entenda o caso

Fernando Augusto foi preso no dia 24 deste mês após atropelar a ciclista Thaís Bonatti. Na ocasião, o juiz voltava de uma casa noturna na companhia de uma mulher nua, segundo informações do boletim de ocorrência feito no dia do acidente.

Juiz teria parado o carro perto do ponto de descarga de um supermercado no bairro Jardim Presidente. Em seguida, a mulher sentou no colo, o magistrado acelerou o veículo e atropelou a ciclista. A investigação já analisou imagens do circuito de segurança da região e confirmou que a mulher estava no colo do magistrado momentos antes do atropelamento.

Thais sofreu traumatismo craniano e foi internada na Santa Casa de Araçatuba. Ela foi submetida a duas cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Ciclista trabalhava como auxiliar de cozinha e estava a caminho do trabalho no momento do acidente. O irmão da vítima, William de Andrade, pediu por justiça. "Enquanto a minha irmã estava indo trabalhar, ele estava voltando de uma casa noturna. É revoltante porque uma pessoa que passa horas bebendo e vai dirigir assume o risco de matar. Ele tem de responder pelo crime", disse ele em entrevista ao Estadão.

Fernando Augusto foi preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 40 mil. O juiz vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A família da vítima quer que ele responda por homicídio doloso, ou seja, quando tem a intenção de matar.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do juiz. Em nota divulgada ao Estadão na semana passada, Fernando disse lamentar a morte de Thaís e alegou não poder dar entrevistas porque o caso está sob segredo de justiça.

Quem é o juiz?

Fernando Júnior fez carreira como juiz da 1.ª Vara Cível de Araçatuba. Ele trabalhou no local até se aposentar, em 15 de agosto de 2019.

Entre janeiro e junho, ele teve rendimento bruto somado de R$ 917 mil. Os dados são do Tribunal de Justiça de São Paulo, disponíveis no Portal da Transparência da Corte. Com os descontos, seu contracheque líquido bateu em R$ 781 mil acumulados no período, média de R$ 130 mil por mês.