Josias: Ida de Alckmin ao programa de Ana Maria Braga é coisa de craque

Geraldo Alckmin (PSB) acertou em cheio ao participar do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo, afirmou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

O vice-presidente tomou café da manhã com a apresentadora e falou sobre o tarifaço, um dia após Donald Trump assinar o decreto que instituiu a cobrança de taxas extras a produtos brasileiros importados pelos EUA.

É um golaço. É coisa de quem está compreendendo a natureza do momento. Enquanto o PT está discutindo com Sidônio Palmeira [ministro da Secom] como descobrirão a quadratura do círculo do marketing, Alckmin vai lá falar com as donas de casa no programa da Ana Maria Braga.

Ele está vivendo um momento muito inusitado. Até há algumas semanas, discutia-se na cúpula do PT a hipótese de substituir Alckmin na chapa de 2026, empurrando-o para alguma disputa em São Paulo como governador ou senador para abrir espaço em composições com o centrão. Haverá um encontro do PT neste fim de semana e já se dá como fato consumado a decisão de Lula de mantê-lo na chapa.

Alckmin se destacou muito nessa guerra comercial e política com os EUA porque foi a voz moderada no epicentro da crise. Foi o responsável pela negociação e o personagem que recebeu empresários de viés bolsonarista. Todos caíram no colo dele e o elogiaram por seu caráter moderado e temperança.

Alckmin está consolidado como uma peça imutável na chapa presidencial de 2026. Ele está surfando um momento muito positivo. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Alckmin teve uma leitura muito apropriada do momento e dialoga com o público certo.

Alckmin teve e continuará tendo um papel importante na crise porque a negociação não foi interrompida.

Essa aparição dele no programa da Ana Maria Braga é coisa de craque, de quem sabe que este é o momento de conversar não com o polo radicalizado à esquerda ou à direita, mas com o centro e com as senhorinhas que estão em casa preparando o almoço enquanto assistem ao programa predileto delas na TV. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: