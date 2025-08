Jihadista sueco é condenado à prisão perpétua por queimar vivo piloto jordaniano

Um tribunal de Estocolmo sentenciou nesta quinta-feira (31), à prisão perpétua, o jihadista sueco Osama Krayem pelo assassinato, em 2015, de um piloto jordaniano que foi queimado vivo pelo grupo Estado Islâmico (EI) na Síria.

O tribunal sueco é o primeiro a julgar alguém por esse assassinato, que gerou indignação em todo o mundo.

A juíza Anna Liljenberg Gullesjö disse que "a investigação demonstrou que o acusado estava no local da execução, uniformizado e armado, e permitiu ser filmado".

As evidências em vídeo mostram que foi outro homem quem acendeu o fogo, mas a juíza observou que "as ações do acusado contribuíram tão significativamente para a morte da vítima que deve ser considerado como um autor".

Krayem, que já cumpre uma longa sentença de prisão por seu papel nos ataques em Paris e Bruxelas em 2015 e 2016, foi condenado nesta quinta-feira por "graves crimes de guerra e crimes terroristas".

Em 24 de dezembro de 2014, um avião da força aérea jordaniana caiu na Síria.

O piloto Maaz al-Kassasbeh foi capturado no mesmo dia por combatentes do EI perto da cidade de Raqqa, no centro da Síria, e foi queimado vivo em uma jaula antes de 3 de fevereiro de 2015, quando um vídeo do macabro assassinato foi divulgado.

Gullesjö afirmou que as ações de Krayem consistiram em "vigiar a vítima antes e durante a execução e levá-la à jaula onde foi queimada viva".

O tribunal também concedeu uma compensação de 80.000 coroas suecas (cerca de 45,8 mil reais) a cada um dos pais e irmãos do piloto jordaniano.

bur-nzg/rlp/mas/ag/lm/rpr

© Agence France-Presse