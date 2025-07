Irã denuncia sanções 'mal-intencionadas' dos EUA contra o comércio de petróleo

O Irã classificou como "mal-intencionadas" as novas sanções americanas dirigidas contra uma frota de petroleiros e porta-contêineres controlada, segundo o Tesouro americano, por Mohammad Hossein Shamkhani, filho de Ali Shamkhani, assessor próximo do aiatolá Ali Khamenei.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções na quarta-feira contra mais de 115 indivíduos, empresas e embarcações acusados de facilitar a venda de petróleo iraniano e russo.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai, condenou as sanções, chamando-as de "ato malicioso que visa sabotar o desenvolvimento econômico e o bem-estar do povo iraniano".

O Tesouro dos EUA afirmou que Mohammad Hossein Shamkhani comanda uma frota de mais de 50 petroleiros e navios porta-contêineres que transportam petróleo e derivados iranianos e russos, gerando dezenas de bilhões de dólares em lucros.

"O império naval da família Shamkhani ilustra como as elites do regime iraniano exploram sua posição para acumular enormes riquezas e financiar comportamentos perigosos do regime", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.

O Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado informaram que mais de 115 pessoas físicas, jurídicas e embarcações estavam sendo sancionadas, incluindo empresas sediadas em Hong Kong, Índia, Indonésia, Singapura, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos e outros países.

"As mais de 115 sanções impostas hoje são as mais significativas até o momento desde que o governo Trump lançou sua campanha de pressão máxima contra o Irã" em fevereiro, disse Bessent.

Essa rede "controla uma parcela significativa das exportações de petróleo do Irã" e gera bilhões de dólares em lucros anuais, principalmente com vendas a compradores chineses, segundo o Tesouro.

As sanções ocorrem mais de um mês depois de os Estados Unidos atacarem o programa nuclear iraniano, atingindo uma instalação de enriquecimento de urânio em Fordo, ao sul de Teerã, assim como instalações nucleares em Isfahan e Natanz.

