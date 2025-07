Influencer é acusada de tráfico após entrar em presídio no Ceará com drogas

O MPCE (Ministério Público do Ceará) denunciou a influenciadora Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa por tráfico de drogas. A jovem foi presa no último domingo, após ter sido flagrada tentando entrar com drogas em um presídio na cidade de Itaitinga, no Ceará.

O que aconteceu

Nayra tentou entrar no presídio com 45 gramas de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. A droga foi detectada na revista para entrada de visitas, segundo o MPCE.

Cometer crime dentro de presídio foi considerado agravante pelo MPCE. O caso aconteceu na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), localizada na BR 116. A denúncia foi entregue ontem.

A influenciadora já havia sido presa e ganhou fama nas redes sociais por compartilhar sua rotina no presídio. A prisão ocorreu em 16 de outubro de 2023, quando ela levava 47 tijolos com 36,33 kg de maconha em um ônibus de viagem na cidade de Valparaíso (SP). Policiais rodoviários abordaram o ônibus em que Nayra viajava, na rota Campo Grande-Brasília. Os agentes desconfiaram do nervosismo da jovem.

Droga estava escondida em pacotes de café para disfarçar o cheiro. Após a apreensão da droga, ela disse que havia ido a Campo Grande (MS) trabalhar como garota de programa, mas não conseguiu dinheiro para voltar ao Ceará e que um cliente ofereceu mil reais para levar as drogas até Uberlândia (MG).

Nayra foi condenada a 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão por tráfico de drogas pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ela teve o direito de recorrer em liberdade e retornou a Fortaleza.

Depois de deixar a cadeia, passou a relatar sua experiência no presídio pelas redes sociais. Algumas das publicações ultrapassam 3 milhões de visualizações e milhares de comentários.